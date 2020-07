El objetivo de Emanuel Priario y el Dr Manuel Azambuya, no es otro que el abrir diálogo con el Director Técnico y Preparador Físico de cada club. A la medida de un punto de partida, para que se tenga un conocimiento directo de las cuatro fases que comprende el protocolo.

A su vez no deberán faltar en cada institución quienes sean los responsables del cumplimiento de la norma establecida. Desde el control de temperatura antes de iniciarse cada entrenamiento, hasta la separación física en la primera fase, cuando en sub grupos pueda despuntar el ciclo.

ANTES: PASAR POR LAS FASES

Para que en los clubes se sepa, el imperativo-decisión no será otro que establecer un registro de asistencias, en la medida que se puedan producir contagios y que ello se derive o multiplique como efecto al área familiar del jugador.

En ese caso saber donde atacar.

Los referentes designados, redoblan una puntualización: «TODAVÍA NADIE HABILITÓ, TODAVÍA NADIE HA PERMITIDO JUGAR SIN PASAR ANTES POR LAS FASES DE UN PROTOCOLO»