CIRCULAR Nº 2374–

Ref.: 15ª COPA NACIONAL

DE CLUBES 52o. CAMPEONATO DE CLUBES CAMPEONES DEL INTERIOR DIVISIONALES “A” y “B”

CONVOCATORIA

Señor Presidente:

El Consejo Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior, resolvió el Llamado a INSCRIPCIÓN, presentación de LISTAS DE JUGADORES y REUNIÓN DE DELEGADOS de los CLUBES para su participación en la 15a. Copa Nacional de Clubes del Interior – 52ª Edición Campeonato de Clubes Campeones del Interior año 2018.

PLAZOS

Plazo para INSCRIPCIÓN: Lunes 12 de marzo de 2018 a la hora 18. Las inscripciones posteriores, hasta el lunes 19 de marzo a la hora 18, tendrán un costo de inscripción de 20 U.R.

QUE SE NECESITA

Presentar Nota del Club, avalada por la Liga con dirección y teléfonos de dirigentes. Se proporcionará una dirección de correo electrónico (Circular 2366) que será de uso obligatorio para todas las comunicaciones oficiales.

En nota aparte, el Campo de Juego principal y alternativo que utilizará, los que deberán ser Estadios habilitados, o en caso contrario, deberán solicitar su inspección, y los colores y diseño de la indumentaria principal y alternativa del equipo. En el acto de Inscripción deberá depositar en Tesorería de OFI la suma de 1 BPC. o 20 UR para inscripciones tardías.

Desistimiento: Los inscriptos (Divisional “B”) podrán desistir de su participación en un plazo que vencerá el lunes 19 de marzo a la hora 18, sin que ello implique el pago de una multa. Los 20 clubes de la Divisional “A” ya se encuentran obligatoriamente inscriptos, no debiendo abonar inscripción. Si deben presentar nota con dirección, teléfonos de dirigentes, campo de juego principal y alternativo, y colores indumentaria deportiva principal y alternativa.

Listas de Jugadores: Deberán presentar listado de hasta 30 jugadores que pertenezcan al Club y tengan como fecha de habilitación el 5 de abril de 2018, o con solicitud de pase internacional a esa fecha. Las mismas deben ser cargadas en el sistema COMET por la Liga a la que pertenece el Club.

Plazo presentación listas: 05 de abril – hora 18. Agregado: Al finalizar la primera fase, se podrán agregar 5 jugadores más, en las siguientes condiciones: 3 de los cuales deberán tener las condiciones de habilitación de los jugadores de la primera lista. Los otros 2 tienen como límite de habilitación el jueves anterior al comienzo de la segunda fase.

Estos 2 jugadores no podrán haber participado en la 15ª Copa Nacional de Clubes por otra Institución.

OTROS PUNTOS

La presentación se hará por nota (mail oficial) indicando nombre y Cédula de Identidad de los jugadores. La misma debe ser presentada, en condiciones, el jueves anterior al comienzo de la segunda fase, a la hora 18. NO SE ADMITIRÁN con fecha posterior Carné de Jugador:

ES OBLIGACIÓN

Será obligatorio para los jugadores (será documentación de control de identidad).

Carné de Cuerpos Técnicos: Será obligatorio un carné expedido por OFI para todos los que ingresen al perímetro del campo de juego (será documentación de control de identidad). Queda exceptuado el Médico, el que deberá presentar documento que acredite su condición. Se exigirá asimismo carné al Delegado que participe. Se remitirá planilla con la identificación de los Cuerpos Técnicos. Los Directores Técnicos y los ayudantes técnicos deben tener, por lo menos, el Curso de Segundo Nivel (Modulo II) o la actual Licencia “B”, validados por el Consejo Técnico Entrenadores. Los Preparadores Físicos deben tener título habilitante. Los Kinesiólogos deben tener comprobante de formación en enfermería, kinesiología, o en su defecto, curso de primeros auxilios certificado (OFI organizará un curso previo al inicio del campeonato).