La situación de ataque se produjo a los 34′ del segundo tiempo, ya con Pablo Nicolás Fonseca en la cancha. Fue de las variantes que manejó Federico Suárez, para dotar a Salto Nuevo de otra posibilidad de llegada. La pelota le llegó al “Mono” y disparó al arco con toda la chance a favor: más que atajada, fue tapada de John Patrick Burgardt. El arquero lo celebró sin más vueltas, porque además pareció admitir en el momento que ese rechazo podía prolongar una victoria que finalmente en Universitario se materializó.

“Cada partido es un examen”, en el decir de John, que se quedó con la custodia del arco rojo, tras la severa lesión que padeció Diego Burgos en el Talón de Aquiles, a tal punto que debió ser sometido a una intervención quirúrgica. Fue el turno de Burgardt, con más de una duda planteada sobre su rendimiento, sobre todo por su ausencia de continuidad en el fútbol mayor. Pero no le ha faltado respuesta. De última: ES EL ÚNICO GOLERO AL QUE NO LE HAN CONVERTIDO GOLES EN LO QUE VA TRANSCURRIENDO DE LA 3ª RUEDA. 180 minutos invicto. Universitario concilia el sueño en paz: a John no le ha faltado nivel de respuesta. La ha tenido.