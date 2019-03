-Néstor Martínez Vital, ratificado como presidente.

«Me alegro por él, porque además se merece que se haya ganado una consideración en el fútbol. Que se hable bien de él».

-¿Y qué tiene a favor?

«Por sobre todo que no se deja manejar como presidente del Colegio de Jueces. No es manejable y los ha trancado».

-¿A quién ha trancado?

«A quienes le pidieron para sacar a determinado juez o que no se los designase a alguno en especial. Eso habla de una personalidad, pero también de una línea que se ha mantenido en el tiempo. O por lo menos en ese primer año al frente del Colegio».

-Sostener un presidente como Martínez Vital, ¿qué implica?

«Ahhhhh….no tengo dudas. Una garantía para todos. Saber que no se deja influenciar, más allá del club que sea o la camiseta que fuese».

-Por lo tanto, sin beneficios para nadie.

«Eso es lo bueno. Podemos dormir tranquilos. Sin que nadie pueda determinar respecto a los jueces y que se respete la decisión del Colegio».

-Desde Salto Nuevo, ¿nunca una solicitud a Néstor Martínez Vital en esa dirección?

«Nunca. El propio Néstor puede decirlo. Podemos a veces no compartir alguna designación, pero de ahí a «patear el tablero», hay una diferencia. De lo que no tengo dudas es que se trata de un presidente confiable».

*********

COSAS DEL «CHATO»

Será el cuarto año consecutivo en calidad de delegado de Salto Nuevo. En el Consejo Superior de la Liga y en la cancha también. Pero DEOLINDO MIQUELARENA, el «Chato» de aquel arbitraje y de este fútbol, siempre tendrá a mano el menú de la respuesta.

Sobre todo ahora, cuando las evaluaciones puedan plantearse y el futuro revele su propio dictado. Porque después de todo, el campeonato está ahí…

**********

-El año que pasó. Y a veces no a todo se lo lleva el viento. Por ejemplo, si del arbitraje salteño se trata.

«Soy de los que pienso que es aceptable. No fue una temporada con barbaridades como en otros años. Claro que existieron errores, pero….¿qué escándalo hubo a partir de la actuación de un juez?….ninguno. Quizás ese sea el mejor resumen».

-¿En qué medida repercute la actitud de los jugadores?

«Es clave, porque además cuando hablamos de actitud, hablamos de conducta. No hubo por ejemplo, amontonamientos en torno al juez después de una sanción. Son minutos que se van y no se recuperan, los que afean al espectáculo. En eso todos tenemos un poco ver».

¿Todos, quiénes?

«El Cuerpo Técnico, los dirigentes. Son temas para hablar toda vez que sea necesario. Cobró y cobró. Es la ley de los jueces, del fútbol también. Si existe un mejor comportamiento, creo que hace a la salud del fútbol».-

«HAY TRES JUECES QUE

ESTÁN DESPEGADOS»

-Mencionas una palabra para definir el arbitraje salteño.

«Si, si. Aceptable».

-¿Qué va significando?

«Que no hay margen para grandes errores y que de repente han mantenido una línea de eficacia en el arbitraje».

-Pero hay árbitros mejores que otros.

«Como en todos lados, en Salto también».

-¿Diferencias reales en el medio? De repente hay coincidencia.

«La mayoría pensamos que hay tres jueces que están despegados».

-José de los Santos, Walter Araújo y Fernando López….

«Si. Los tres. Los tres están despegados del resto. Marcelo Izaguirre arrancó para sumarse como uno más, pero terminó siendo menos de lo que muchos suponíamos podía alcanzar en materia de respuesta».

-Pues bien. El caso concreto de José Gabriel de los Santos.

«En los partidos de OFI, tanto a nivel de selecciones como de clubes,. lo vemos. Es impecable. Pero a nivel local, debe superar el amiguismo. Le cuesta desprenderse de esa actitud amistosa con respecto a los jugadores y hay partidos en que termina perdiendo la mejor imagen».

-Walter Araújo.

«No lo voy a descubrir yo. Tiene terrible personalidad, pero además los aciertos son casi permanentes. Es bueno en toda la línea»..

-Fernando López.

«Le falta ser estable. Pasa de un partido correcto, a otro en que amonesta a diez jugadores, porque en algún caso miró hacia arriba viendo pasar un avión. O sea, al mínimo detalle contrario, la tarjeta amarilla. ¿Qué quiero decir?….que a Fernando le falta adquirir mayor equilibrio».

-Siempre te definiste en tus tiempos como un árbitro «regular».

«Era un árbitro regular.

-¿Porque tenías regularidad o es que no llegabas al bien?

«Eso no lo puedo decir yo».

-Entonces eras «bueno» y a veces «muy bueno».

«No lo estoy diciendo yo».

-Lo decimos nosotros.

«Yo no me hago cargo de lo que piensen ustedes»-

-Pero nosotros sí.

«Está bien. Me saco un peso de encima».

**********

El «Chato». Deolindo Miquelarena. Aquel y este.

Razones de fútbol. Razones de juicio. Pasional personaje.

Cuando lo que es….es. Y no dejará de decir.

A frontalidad expresa.

Al fin de cuentas, para que el doble discurso pueda ser derrotado….

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-