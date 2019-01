El fin de semana tapizado de fútbol, con la nueva fecha del torneo, impulsado por la Organización del Fútbol del Interior. En todas las llaves y con todos los resultados, desde EL PUEBLO una manera de tener un panorama abarcador, más allá de las series que se enmarcan en el Litoral Norte, con una imposición que no pasó de largo: la de Bella Unión sobre Tacuarembó, con registros de gol incluidos de dos delanteros que pasaron por el fútbol salteño. Casos concretos de Nicolás Arbiza (Universitario) y Jorgeluis Vera (Ferro Carril). En la llave de Salto ahora, ahora los cuatro sumando un partido jugado y la punta a cuenta de Fray Bentos con tres unidades.

LITORAL NORTE LITORAL

SERIE A

Bella Unión 3-1 Tacuarembó – FINAL

Estadio «Walter Martínez Cerrutti»

Goles: Jorge Luis Vera, Jesús Barboza, Nicolás Arbiza (Bella Unión), Octavio Siqueira (Tacuarembó).

SERIE B

Salto 1-1 Paysandú – FINAL

Estadio «Ernesto Dickinson»

Goles: Luis Leguisamo (Salto), Anderson Coelho (Paysandú).

REGIONAL CENTRO SUR

SERIE B

Florida 2-4 Canelones – FINAL

Estadio «Campeones Olímpicos»

Goles: Marcos Labandeira, Diego Torres (Florida), Maximiliano Riviezzi, Andrés Quatrini, Leandro Elizeche, Maximiliano Salazar (Canelones).

SERIE C

Flores 3-0 San Gregorio de Polanco – FINAL

Estadio «Juan Antonio Lavalleja»

Goles: Heber Collazo (2), Ignacio Schneider (Flores).

REGIONAL CENTRO ESTE

SERIE A

Canelones del Este 2-2 Zona Oeste – FINAL

Estadio «Felipe Maqueira»

Goles: Brahian Ferreira, Cristian Zabaleta (Canelones del Este), Gianlucas Martínez, Pablo Munhoz (Zona Oeste).

SERIE B

Rocha 2-0 Cerro Largo – FINAL

Estadio «Dr. Mario Sobrero»

Goles: Ismael Espiga (2)

SERIE C

Cerro Chato 2-2 Vergara – FINAL

Estadio «Manuel Alcides Fuentes»

Goles: dos goles de Diego Ifrán (Cerro Chato), dos goles de Franco Castillo (Vergara).

**************************

REGIONAL NORTE

LITORAL

SERIE A

Bella Unión 1-2 Tacuarembó – FINAL

Estadio «Walter Martínez Cerrutti»

Goles: Bruno Cáceres (Bella Unión), 712 y 892 Diego Fernández (Tacuarembó).

SERIE B

Salto 1-0 Paysandú – FINAL

Estadio «Ernesto Dickinson»

Gol: Rodrigo Martínez (Salto).

REGIONAL CENTRO SUR

SERIE B

Florida 0-0 Canelones – FINAL

Estadio «Campeones Olímpicos»

SERIE C

Flores 2-0 San Gregorio de Polanco – FINAL

Estadio «Juan Antonio Lavalleja»

Goles: dos goles de Martín Taberne (Flores)

REGIONAL CENTRO ESTE

SERIE A

Canelones del Este 4-1 Zona Oeste – FINAL

Estadio «Felipe Maqueira»

Goles: dos goles de Miguel Torres, Yoel Hernández, Agustín Alonso (Canelones del Este), Rodrigo Soneira (Zona Oeste).

SERIE B

Rocha 1-1 Cerro Largo – FINAL

Estadio «Dr. Mario Sobrero»

Goles: Tomás Silva (Rocha), Ramiro Oviedo (Cerro Largo)

SERIE C

Cerro Chato 2-9 Vergara – FINAL

Estadio «Manuel Alcides Fuentes»

Goles: Brandon Fernández, Fabián Berazategui (Cerro Chato), dos goles de Santiago Brum, dos goles de Santiago Suárez, dos goles Diego Almeida, Bruno Vergara, dos goles de Juan Camargo (Vergara).