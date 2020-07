El Ing Agr. Santiago Raffo, responsable del área de insumos de la empresa Megaagro se encuentra de gira por el Litoral, luego de visitar Young y Paysandú, este fin de semana estuvo en Salto evaluando el primer semestre y proyectando el segundo.

En diálogo con EL PUEBLO Raffo comentó que como es sabido, a partir del 13 de marzo surgió en Uruguay la pandemia del Covid-19 que, es un hecho importante en este semestre que a todos nos afectó y está generando esta nueva normalidad, pero» por suerte en este sector no afectó tanto», si bien hubo que reacomodarse en temas logísticos y operativos, «el sector ha seguido funcionando en plenitud».

Concretamente en lo que hace al área de insumos, comentó que trabajan tanto la parte de semillas como fertilizantes, agroquímicos, subproductos y sales para alimentación animal y en esos cuatro rubros, en este primer semestre «hemos estado abocados a todo lo que es siembra de pasturas y verdeos que es un área que ha crecido mucho en el norte». En este sentido Raffo recordó que Megaagro tiene su marca Calvase que a su vez representa a una marca Holandesa (Barenbrug) que «nos ha dado materiales y genética muy buena con la cual nos hemos posicionado a nivel de Uruguay». Recordó que este es el tercer año comercial y «hemos visto una respuesta muy buena de toda la clientela en Salto».

Por otra parte destacó que Salto es un mojón importante para la empresa, que ha crecido en los últimos años, resaltando el trabajo del equipo comercial en las diferentes áreas.

Comentó que en esta zona, no sólo ha habido un crecimiento a nivel de pasturas, sino que también ha habido una reconversión de la agricultura hacia pasturas.

Añadió que en la parte de fertilización Megaagro tiene una operativa de refertilización con fosforita que hace 4 o 5 años se viene posicionando en el norte con una muy buena respuesta, «hemos desarrollado más equipos, se ha crecido en volumen, creemos que todo lo que es mejoramiento de campo (incorporación de semillas y fertilizante a los campos naturales) es una cuestión que en esta zona que tiene un perfil más ganadero es muy importante». Mencionó que cuentan con especies, cultivares que están adaptados y «venimos trabajando muy bien».

Además en el área de subproductos y sales minerales también se arrancó fuerte el año pasado, y es otro rubro que se incorporó a la empresa.

«Los sistemas productivos siguen incorporando tecnología cada uno a su nivel, pero también viene dando sus resultados», indicó.

FACILIDADES

Raffo comentó que en el rubro insumos que es súper competitivo se trabaja mucho en precios, logística y financiación, y Megaagro constantemente está trabajando con insumos o propuestas para que el productor sea más exitoso en su negocio.

Dentro de la parte financiera, resaltó que al tener la posibilidad Megaagro de tener negocios de hacienda y de lanas, tiene mucha clientela donde pueden cruzar los negocios. «Si bien los negocios son independientes, a la hora de ensamblar la parte financiera, la empresa se puede adaptar a la necesidad del productor», puntualizó.

PERSPECTIVAS

«Estamos entrando en el segundo semestre, en rubro pasturas todavía hay cosas para hacer, también en la parte de suplementación ya que el invierno recién arrancó y hay un movimiento importante de sales», mencionó y agregó que ya se está mirando todo lo que se refiere a cultivos de verano , y están realizando control de malezas.

A propósito de ello mencionó que están incorporando funguicidas y potenciadores biológicos que están dando excelentes resultados. En este sentido la semana que entra estarán realizando en el norte alguna reunión con clientes para presentar estos temas.

«Hoy el mercado está pidiendo estas herramientas que, no descartan a la otras sino que conviven bien, se potencian», señaló.

AGRADECIMIENTO

Raffo agradeció a todos los clientes que han hecho posible Megaagro Salto, y de la misma forma agradeció a todo el equipo administrativo y logístico de la empresa que siempre está a la orden.

«La empresa intenta estar a la altura de las necesidades, de las demandas, generar un formato de negocio que sirva al productor y a toda la gente local», expresó.