Con Gabriel Jesús Román Criado: Talento y sensibilidad a flor de piel

Gabriel Jesús Román Criado nació en Salto, en el barrio Malvasio el 20 de enero de 1969.

Tiene 48 años y es hijos de padres comerciantes. “Trabajaban en mi hogar y papá se dedicaba a la fotografía, a mi me gustaba mucho revelar los rollos de negativos y pasar horas dentro del laboratorio mirando como aparecían las imágenes en blanco y negro; aún recuerdo aquellos sobres que contenían los papeles fotosensibles ensobrados para evitar el contacto con la luz. Muy buenos recuerdos que me marcaron y acercaron al arte desde niño. Siempre me gustó el dibujo desde la escuela” – nos relata.

¿Cuándo se percató de su vocación por las artes plásticas?

– “El inicio fue prácticamente con la fotografía.

Durante la niñez, admiraba las imágenes y sobre todo el revelado artesanal de la época, luego hubo una etapa de Secundaria – donde trabajé sobre dibujo técnico – todo fue sumando hasta comenzar a trabajar en fotografía por un largo período. Creo que todo influyó hasta que aparece el deseo de plasmar en el lienzo la belleza de la naturaleza y la figura humana. Siempre admiré a los grandes maestros europeos como Rembrant, Renoir, Caravagio, Van Gogh , Cezanne, etc; es así que el realismo y el impresionismo dejaron sus huellas en mi”.

¿En qué etapa de su vida dio inicio formalmente a su carrera dentro del arte?

-”En el 2009, ya de regreso en Salto comienzo a pintar en talleres de Aplas guiado por el profesor Matías Bernaola y posteriormente por Carolina Albernaz. De allí en más entendí lo que siento por la pintura y un día lo escribí y dice así:

pintar por pintar

pintar por placer

pintar por necesidad…

Pintar mirando más allá de sentimiento

que nos lleva a ensuciar una tela,

ordenar colores para que simulen

nuestros pensamientos, sueños, recuerdos

de esta vida o quizás otra ya vivida

que anida en un rincón del ser etéreo.

Ordenando a una mano a poner

matices sobre matices,

agrisar, mezclar, aclarar, oscurecer,

pintar, pintar,pintar para mi.

Lo que imagino lo puedo pintar,

lo que existe lo puedo pintar,

lo que no existe igual.

No puedo pintar un sentimiento,

pero me arriesgo y ya está en la tela,

pinto para mí.

Las luces y sombras lo dicen todo,

pintar para trascender, pintar para no morir,

pintar para mí” .

¿Cuáles son las realidades que lo inspiran a crear?

“Me complace el universo en si mismo, todo me parece maravilloso en la tela, pero son aquellas imágenes que un día selecciona mi retina, ya sean vívidas y reales o apreciadas en un film y sobre todo la naturaleza y la mujer son mi musa inspiradora.

En la naturaleza los paisajes salteños, el río y los trigales ya los he podido llevar al lienzo. También me inspiran las postales marítimas del este”.

Cuéntenos cómo surgieron y las particularidades de sus muestras «Trigo y Agua» y «Deja Vú”.

-”Déjá vu fue una muestra individual realizada para la Casa de Cultura de Maldonado y se presentó en la sala Ángel Tejera en agosto de 2016, en ella está visualizada todo una época e inspirada en el film Tess del director Roman Polanski. La muestra contaba con 15 obras dentro de las cuales podría destacar las “Trigueras de 1900”, “la Madre del Trigal”, “el viaje”, “tarde de Campo”, “Desde lo Alto”; que hoy se encuentran en los hogares de amantes y coleccionistas de arte”.

Trigo y Agua, representan en mi sentir la esencia de la vida, nada más noble que un cultivo de trigo y nada más importante que el agua. Ésta muestra se presentó el 30 de junio en Sarandi 108 con el auspicio del laboratorio Roemmers y cuenta con 12 obras, óleos de 60 x 90 cm, dentro de los cuales destaco paisajes salteños, el puerto, cultivos trigo, algunas de las obras son: “la joven del mar”,”caminando en el trigal”, “el descanso”, “los juncos”, “el paso”, “serenidad”, etc,

¿Cómo ha vivido la experiencia de recorrer diferentes lugares con sus muestras?

-”Fue muy fructífero recorrer lugares, representando a mi ciudad.

El contacto con artistas, público en general y las devoluciones de ellos es el motor para seguir. Recuerdo lo reconfortante que fue en la Casa de Maldonado las largas charlas con quienes visitaban la muestra.

En un libro de opiniones, la emoción fue enorme al leer por ejemplo: me llegaste al corazón, awesome (increíble), un disfrute para el alma…

Un señor estuvo largo tiempo observando cada obra y mi esposa se acerca y al preguntarle si deseaba algo él le dice: hay cosas que se miran y otras se disfrutan, estoy disfrutando.

Te imaginas que es la mayor recompensa para un artista el saber trasmitir lo que uno siente.

¿Qué balance hace del 2017?

-”Desde hace años agradezco a Dios, a la vida y a mi familia, poder hacer lo que me gusta, en estos últimos años solo he tenido satisfacciones, han sido años muy buenos y creo que el 2017 me mostró un nuevo camino a seguir donde mi destino está unido a la creación de estos lienzos que son parte de mí.

Hoy puedo afirmar que mi dedicación es plenamente a crear y exclusiva al óleo.

Desde octubre están en el Hotel Salto algunas obras como muestra permanente y en noviembre las obras estuvieron en el piso 3 del Hotel Radisson Victoria Plaza, en los próximos días, para ser exactos el domingo 26 de noviembre tendré el orgullo de estar presente en el concierto de Doménico Nordio por Conciertos del Este, mostrando las obras en una muestra exclusiva en el Hotel del Lago de Punta del Este, creo que éste es el cierre de un año espectacular”.

¿En qué proyecto está trabajando en la actualidad?

-”Estoy trabajando en la presentación del Hotel del Lago y en la temporada de verano en el Este”.

¿Con cuál corriente artística se identifica?

-”Me identifico con el arte figurativo”.

Vale destacar que el arte figurativo es un arte, manifestado sobre todo en la pintura y la escultura, que imita la naturaleza, copiándola, lo que los griegos denominaban “mímesis” y tuvo una gran manifestación en el arte clásico. No exige en el observador ningún esfuerzo mental para comprenderlo, pues todo está expuesto ante los ojos de quien lo contempla.

¿Qué proyectos tiene en mente para ponerlos en práctica en el futuro?

-”Proyectos hay muchos a corto y largo plazo, pero me gusta hablar de lo concreto.

En la actualidad se están cumpliendo todas mis expectativas, pero un gran deseo es llevar los óleos a Europa, en realidad ya viajaron telas a España a pedido”.

Un mensaje para compartir con el público que lo sigue…

-”Deseo trasmitir mi agradecimiento a todos aquellos que han compartido mis presentaciones y decirles a todos que en la vida siempre hay tiempo para realizar lo que se desea, que la entrega tiene que ser completa y que la mayor satisfacción viene de la mano del trabajo y la constancia.

Descubrí que el arte transforma la vida y solo espero que pueda seguir pintando mirando más allá del sentimiento”.