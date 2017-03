Robos, choques, casos de violencia doméstica, una serie de hechos ocurridos apenas en 24 horas en una ciudad donde los problemas de convivencia crecen y la delincuencia está haciendo de las suyas. Hubo al menos dos procesados en las últimas horas y varias personas que serán investigadas por distintos delitos.

CHOQUE, DESACATO Y UN DETENIDO

Fue en el cruce de las calles Asencio y Bella Vista, donde ocurrió un siniestro de tránsito protagonizado por la conductora del automóvil Hyundai matrícula HBH 381, quien circulaba por calle Asencio y al llegar a la esquina con Bella Vista, de forma imprevista fue colisionada por un motonetista que circulaba en su misma dirección y sentido.

Por otra parte, la moto Yumbo, matrícula HII766, conducida por un masculino mayor de edad, al llegar a calle Bella Vista, el auto que circulaba delante frenó, por lo que, debido a la proximidad, no pudo evitar colisionar con el mismo, siendo detenido por efectivos policiales por desacato, resultando “politraumatizado”, en tanto que la prueba de espirometría arrojó resultado positivo. Enterado del hecho el Juez de Turno, dispuso que el conductor sea remitido al Juzgado de Faltas.

COLISIÓN ENTRE MOTONETISTAS DEJÓ A UNO CON FRACTURA

En la tarde de ayer en la intersección de Apolón y Camino del Éxodo, ocurrió un siniestro de tránsito protagonizado por dos birrodados. Uno era una moto marca Vital 110cc, conducida por un masculino mayor de edad, quien circulaba por Avenida Apolón con dirección al oeste, y una moto marca Suzuki DR 125cc, conducida también por un masculino mayor de edad, el que lo hacía por Camino del Éxodo al sur, resultando lesionado con “fractura platillo tibial izquierdo quedando internado en observación”.

SE LLEVARON $ 6.500 DE UNA CARPA EN EL VALENTÍN APARCERO

El pasado domingo la denunciante estuvo acampando en la fiesta del Valentín Aparcero; pero en horas de la mañana se retiró, dejando en el interior de la carpa sus pertenencias y al regresar en la tarde constató el hurto de la suma de $ 6.500.

ROBARON UNA CACHORRA PITBULL

DE 3 MESES EN EL HORACIO QUIROGA

En barrio Horacio Quiroga en la tarde de ayer, hurtaron una perrita raza Pitbull, de color marrón con el pecho blanco, de tres meses de edad, la cual responde al nombre de Samanta, que se encontraba en el frente de la finca de su dueña. Investiga Seccional 3ra.

DAÑOS Y HURTO EN EL JARDIN Nº 124 DEL CEIBAL

En representación del Jardín Nº 124 de barrio Ceibal, denunció que en la mañana de ayer, al concurrir a la institución, constató que mediante el daño de dos ventanas del comedor, ingresaron y hurtaron dos jarras térmicas.

ROBARON PERFUMES Y DESODORANTES POR UN VALOR DE $ 6.000

Un hombre denunció que en la madrugada del domingo personas extrañas, mediante el forzamiento de la puerta de su domicilio ubicado en barrio Salto Nuevo, ingresaron y hurtaron un televisor marca Samsung de 24”; perfumes y desodorantes, desconociendo las marcas y las cantidades, avaluando el perjuicio en unos $ 6.000.

Posteriormente a esto, de acuerdo a la información recabada el personal policial procedió a la detención de un hombre mayor de edad que fue detenido por ser sospechoso del robo, el juez dispuso la libertad del mismo por ahora, pero que quedara emplazado sin fecha.

LO VIO HUIR CON LA

ROPA DEL TENDEDERO

Desde el fondo de una finca de barrio Horacio Quiroga, hurtaron varias prendas de vestir; la denunciante, divisó al delincuente huyendo del lugar con la ropa que se encontraba colgada en el tendedero.

HURTO DE VEHÍCULOS

Un hombre denunció que, en la mañana de ayer, desde el estacionamiento del edificio de la Universidad de la República CENUR Litoral Noroeste, le hurtaron la moto marca Yumbo modelo Max 110cc, de color negro, matrícula HIP 568.

También, se denunció que en la tarde de ayer, desde el frente de una finca ubicada en barrio Almagro, hurtaron la moto marca Motomel Blitz B1 110cc, de color azul, matrícula HIA 2550. Ambos hechos son investigados por Seccional 1ra.

AMENAZA CON QUITARLE A SUS

HIJOS POR TENER OTRA PAREJA

Una mujer denunció a su ex pareja, quien al enterarse de que tiene una nueva relación, comenzó a enviarle mensajes insultándola y amenazándola con sacarle a sus niños ya que no quiere que tenga contacto con nadie; además, últimamente cuando va a ver a sus hijos, la insulta con el más bajo vocabulario. Solicitó la prohibición de acercamiento, relacionamiento y comunicación del mismo.

ELLA NO ACEPTA

EL FIN DE LA RELACIÓN

En tanto que un caso a la inversa, un hombre denunció a su expareja, con la cual terminó la relación, pero quien insiste en retomarla, enviándole mensajes de texto y molestándolo. Solicitó la prohibición de acercamiento, relacionamiento y comunicación hacia su persona su familia y su domicilio.

AMBOS ESTABAN EBRIOS

Efectivos policiales se hicieron presentes en una finca de calle Varela al 2500, donde encontraron a una mujer mayor de edad en evidente estado de ebriedad, quien expresó que su pareja la había insultado; el hombre, quien también se encontraba en el lugar claramente alcoholizado, accedió a retirarse, tras el pedido de la denunciante de que lo sacaran de su domicilio, no así la misma.

El hecho se puso en conocimiento de la Juez de Turno de Familia, quien dispuso: “Que el masculino permanezca en la Seccional, cuando recupere su lucidez indagarlo y volver a enterar”. Intervino U.E.V.D.G.

UNA JOVEN DE 18 AÑOS

A PRISIÓN POR DOS

DELITOS DE HURTO

Se denunció por parte de una mujer que en la tarde del domingo se retiró de su casa y al regresar a la misma, se percató que el vidrio de la ventana del fondo se encontraba dañado, pero que no ingresaron al interior, hurtándole una perrita de color negro raza Caniche y ropas.

Posteriormente, personal policial procedió a la detención de una mujer mayor de edad, siendo conducida a la sede policial, logrando recuperar los efectos hurtados.

Enterado el Juez Penal de 4to Turno, ordenó que permaneciera detenida y fuera conducida a la sede penal en el día de hoy (ayer), donde culminadas las actuaciones, dispuso: “el procesamiento con prisión de la femenina B.N.S.S. de 18 años como autora de dos delitos de hurto en reiteración real”. Intervino Seccional 2da.

DEBERÁ IR A LA

SECCIONAL LOS FINES

DE SEMANA POR 60 DÍAS

Próximo a la medianoche del pasado sábado, personal policial fue alertado por la propietaria de una finca de barrio San José, que en los fondos andaba un sujeto desconocido, quien fue detenido por vecinos de la zona, los que lo demoraron en el fondo de una finca lindera, siendo conducido a la sede policial y una vez puesto el hecho en conocimiento del Juez de Turno, el mismo dispuso que: “el masculino permanezca detenido, sean averiguados los damnificados, testigos y detenido, volver a enterar”.

Culminadas las actuaciones en la sede penal, el Juez Penal de 4to Turno, dispuso: “el procesamiento sin prisión del masculino de iniciales F.C.D.M. de 31 años como presunto autor de dos delitos de hurto especialmente agravados, uno de ellos en grado de tentativa, imponiéndole como medida sustitutiva el arresto por el fin de semana desde la hora 20 del día sábado hasta la hora 8 del día lunes por el término de 60 días”.