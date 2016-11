Sobre todo en los años 60 y 70, cuando no fueron pocos quienes llegaron desde Belén al fútbol de la Liga Salteña. Una manera de emigrar tentando un horizonte mejor en el plano laboral y con el deporte como suma. Sin dudas que el caso más saliente es el de WALTER FINOZZI, quien nació futbolísticamente en el “Once Estrellas” de Belén, para llegar a Peñarol y ser Campeón Salteño en 1969. Peñarol conformó un equipo saliente y Walter tradujo en goles, la dimensión de un fútbol más que generoso en matices.

A Nacional llegaría por ejemplo, HÉCTOR SALDAMANDO, componente de una delantera de excepción en 1975 junto a Luis “Cascarilla” Oliveri, Daniel Godoy, Miguel Jardín y Jorge Valenti. A Saladero, un zurdo clase “A” como TORIBIO GALLETO, mientras ANTONIO BROL se sumó a Ferro Carril y fue Campeón Salteño en 1977.

Para el arco de Peñarol primero y Almagro después, HÉCTOR RIBAS.

Más Finozzi en la historia: José Luis y Juan Eduardo. “Cote-Cote” (José Luis), jugó en Salto Uruguay, Danubio de Montevideo y Ferro Carril. En el caso de Eduardo, en Peñarol sobre finales de los años 70. Walter y Eduardo compartieron la ofensiva de los aurinegros, en tanto se producía la aparición de Luis Alberto “Pantera” Pintos.

Mucho más aquí en el tiempo, JUAN “Tato” VIERA, RAMÓN “Tuti” ERBURO y el “profe” CARLOS RIBERO. Al fin de cuentas, tantos belenenses que el fútbol no dejará de rescatar, desde aquel Walter del gol, en tiempos de evocación declarada.

No por nada es el máximo goleador en la historia del fútbol “naranjero”, siendo Campeón del Litoral con Salto en 1971.