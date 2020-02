Desencantado con la gestión del Intendente Andrés Lima, luego de haber trabajado por su candidatura desde el Frente Amplio, integrando actualmente el gabinete gubernamental y presidiendo la lista 800 del oficialismo, en la mañana de este miércoles 5 de febrero, Mario Berriel anunció su renuncia tanto a su cargo desde el gobierno departamental como al Frente Amplio, para sumarse y respaldar la candidatura a la Intendencia de Germán Coutinho.

Berriel entiende que Coutinho representa el único cambio posible para Salto, siendo un político con el peso político, la madurez y experiencia para ponerse al frente del Dep artamento, para ponerlo en marcha y atender las grandes dificultades que hoy están pasando los salteños, las que no han sido abordadas por la gestión del Intendente Lima.

De esta manera, Coutinho continúa sumando adhesiones en su candidatura a la Intendencia de Salto, desde lo que han sido diferentes dirigentes de todas las filas políticas, cómo lo son el caso del apoyo explícito del Partido de la Gente, como así también de dirigentes como el ex Alcalde de Belén Gustavo Viera, el ex Edil Silvio Previale y una persona con el renombre del Arq. Eduardo Minutti, todos ellos provenientes de filas del Partido Nacional, como la de aquellos ex directores y ediles del Frente Amplio que impulsan listas con candidaturas propias a la Junta Departamental apoyando a Germán Coutinho como Intendente de Salto.

Coutinho está respaldado por un equipo técnico que afina los detalles finales del Programa de Gobierno que presentará a Salto luego de un extenso trabajo realizado de manera profesional, esta semana fue oficializado por la convención departamental en la fórmula que encabeza y es acompañado por Nicolas Sant’Anna, Eduardo Minutti, Lizabeth Machiavello y el Mayor retirado Sergio Acuña.

Tiene el respaldo de 27 grupos políticos, algunos de ellos ya presentados y en marcha, mientras otros llenan una importante agenda de actividades que se estarán realizando en los próximos días para conocer las diferentes listas con las que se podrá votar a Coutinho.