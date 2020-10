Walter Brajus frontal, aguarda que tengan «la suficiente vergüenza»

Cuando se consumen hechos como los del domingo a la noche en el Parque Ernesto Dickinson, más allá de las calificaciones, habría que preguntarse porqué pasan las cosas que pasan.

No está en dudas un hecho real: la Organización del Fútbol del Interior suele estar en la mira de más de un cuestionamiento. Sobre el presidente Mario Cheppi incluso, ventarrón de críticas por su coqueteo con el poder de la Asociación Uruguaya de Fútbol encarnado en su colega, Ignacio Alonso.

WALTER BRAJÚS, exárbitro de fútbol nacido en San José, ha sabido ser el más férreo crítico de OFI y virtualmente palabra «santa» para una buena mayoría de las gremiales referiles del Interior. En los tiempos no tan lejanos de Brajús presidiendo la Asociación Intergremial de árbitros de fútbol (AIAF), más de una vez fue voz cantante para truncar un campeonato, ante una agresión a un colega.

Lo cierto es que ahora Brajús, reconquistó espacios públicos, a partir de su reflexión sobre lo acontecido en el Parque Dickinson. Y como siempre, no se guarda lo que piensa.

Desde EL PUEBLO, la transcripción de sus dichos. Una manera de entender que nada es casual y frente a un insuceso descomedido, hay razones que no faltan.

«UNA RULETA RUSA»

«Estoy muy apenado porque no es culpa de los compañeros árbitros de hoy por lo sucedido en Salto; sino de una política barata de los dirigentes de OFI dejando librados a la suerte, como en una ruleta rusa la justicia deportiva de la OFI en las competencias y obviamente en algún momento el tiro iba a perjudicar no solo este espectáculo, sino a todo el Fútbol del Interior; porque lo sucedido hace un año no fue sólo romper una gremial o sacar un hombre y o dividir para reinar como hace muchos años atrás.

Sino romper un gran proyecto de profesionalización y crecimiento de la justicia deportiva en la OFI y cada una de las ligas de nuestro país, pero era más fácil buscar poder y control que jerarquización y profesionalización.

Ahora han desnudado la verdadera incapacidad de quienes conducen el Fútbol en el interior, con políticas que no buscan objetivos claros, en la instrucción, formación, capacitación y creación del Árbitro del Interior, con competencias individuales, con seguimientos serios y profesionalización de la función arbitral.

Espero tengan la suficiente vergüenza al menos de responsabilidad el Consejo Técnico y renuncie.

Aunque la mayor responsabilidad de estas situaciones es del Ejecutivo de OFI porque abrió una caja de Pandora cuando violó su propio reglamento para terminar las competencias 2019 con el aval de las Confederaciones y las Ligas no todas, pero sí la mayoría»