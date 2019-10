21.43. Martínez: “No hemos hecho todo bien, hemos tenido errores. Quien no los comete está condenado a fracasar. Del otro lado solo ha habido ataques, casi ni propuestas. Peor, algunas asustan. ¿Saben quien va a pagar ese recorte? El pueblo uruguayo. Además no he encontrado economista que me explique cómo van a hacer”.

21.40. El frenteamplista avanzó en su discurso y retomó el recurso de “el cruce de caminos”. “Estamos en un cruce de caminos: o volvemos al pasado repitiendo experiencias en las que el pueblo uruguayo sufrió mucho que se han repetido en Argentina, Ecuador o Brasil. O miramos al futuro”, insistió.

21.30. El postulante oficialista señaló el avance del presupuesto educativo y remarcó la infraestructura de los centros de enseñanza. “Hoy en Uruguay el hijo de un peón de estancia, de un obrero, puede competir con el hijo del dueño de la fábrica o el de la estancia. ¡Eso es democracia!”, dijo el candidato. De tanto en tanto, cuando repasa la gestión del Frente Amplio, el dirigente levanta la voz para decir uno de sus latiguillos de campaña: “¿Qué son? Hechos y no palabras”, insiste Martínez.

21.25. Martínez destacó que Uruguay es “el país de Latinoamérica que mejor redistribuye la riqueza”. “Una campaña es una fiesta a la democracia en las que uno tiene que hacer propuestas y comprometerse. La gente tiene que no votar cheques en blanco ni a gente que se dedica a atacar al contrincante. Por eso, hagamos un ejercicio de memoria y a su vez propuestas”, afirmó el frenteamplista.

21.22. El candidato del Frente Amplio cuestionó los enfrentamientos en Chile entre la policía, el ejército y manifestantes, y dijo que en ese país “la gente se cansó de sentir discursos del milagro chileno”. “Lo que ha demostrado también es que los militares en la calle… Ya vimos lo que generan. ¡Ya vimos lo que generan!”, dijo.

21.20. Manini Ríos finalizó su discurso llamando a sus votantes a “redoblar el esfuerzo”. “Cabildo Abierto es un llamado a la acción. Es un llamado a la responsabilidad. Porque somos conscientes que este país solo lo sacamos entre todos los uruguayos que lo quieran sacar adelante. El próximo domingo la victoria está al alcance de la mano. En estas 72 horas que quedan hasta el próximo domingo, debemos decirles a todos que hemos venido a cumplir. Hemos venido a comprometernos con la gente. Este domingo entre todos le damos rienda suelta a la esperanza. El uruguay que todos queremos es posible. El momento es ahora. ¡Viva Cabildo Abierto!”, sentenció el militar retirado.

21.17. Martínez dijo que en estas elecciones “Uruguay debe decidir entre una vuelta atrás a las incertidumbres” con “modelos que han fracasado” y “una forma progresista de gobernar”. “Te podrás equivocar pero tienes que tener como norte generar riqueza pero distribuirla”, insistió.

21.12. Manini Ríos retomó la frase de Graciela Villar sobre “oligarquía y pueblo” y se preguntó dónde estaba cada uno de los sectores en la actualidad uruguaya. “El pueblo hoy es el que está angustiado por la situación de inseguridad que se vive y por la falta de respuesta de los responsables. El pueblo hoy es el que está preocupado por la falta de empleo. El pueblo hoy es el que se debe endeudar para llegar a fin de mes. Ese pueblo lo tenemos en Cabildo Abierto, en los que están hartos”, dijo. Y agregó, con su línea crítica al oficialismo: “La oligarquía hoy son los que están atornillados al poder y se ven amenazados por sus situación de privilegio. La oligarquía hoy son los que mandatan a fiscales para su beneficio”.

21.10. El candidato del Frente Amplio reafirmó su compromiso en la búsqueda de los desaparecidos en la dictadura uruguaya (1973-1985). “¡La lucha no termina hasta que el último desaparecido aparezca!”, dijo. El presidenciable también habló sobre la igualdad de género. “No alcanza nuestro compromiso de gabinete paritario. Lo que hay que generar es un cambio cultural donde realmente todos nos comprometemos a asumir que una mujer es tan capaz, tan formada como cualquier hombre para ocupar cualquier responsabilidad”, sostuvo.

21.06. Martínez hizo una pausa en su discurso para saludar al presidente, Tabaré Vázquez. Tabaré, ¡fuerza en estas batallas! Has estado siempre con nosotros, hoy está el pueblo contigo. Vas a vencer porque tienes nuestro cariño. ¡Arriba, Tabaré, arriba!

