Dos desconocidos en moto asaltaron un conocido cambio de la ciudad de Río Branco ubicado en plena zona comercial de la ciudad fronteriza. Uno de los delincuentes había sido detenido en el Puente Intenacional, y hace minutos la Policía habría detenido al otro partícipe del asalto que se trasladaba en un vehículo matriculado en Maldonado. (ver ampliación)

Los hechos

En la ciudad de Río Branco, aproximadamente sobre las 7AM de este lunes 7 de enero, delincuentes rapiñaron el Cambio Aguerreberre, ubicado en plena zona comercial, en momentos que los empleados abrían el local.

Los delincuentes circulaban en una moto y mediante amenazas con un arma de fuego, redujeron a los empleados del cambio y acopiaron el dinero robado en una mochila que portaban para darse a la fuga en la moto. Los rapiñeros huyeron en la moto pero esta sufrió un desperfecto que los obligó a descartarla mientras procedieron a rapiñar una camioneta que acertó pasar por su recorrido, amenazando a su conductor con el arma y huyendo con intención de tomar el puente internacional Mauá, mientras la Policía ya estaba tras sus pasos siendo perseguidos por efectivos de la Seccional 3ª al mando del Jefe de División Territorial III, Crio. Mayor Richard Melo

Al intentar tomar la curva para acceder a la cabecera del mismo, revientan un neumático tras un llantazo, lo que permitió la detención de uno de los delincuentes (el conductor), a quien se le incautó un revólver, mientras el otro se dio a la fuga y viene siendo intensamente buscado.

La Policía presume que se halla en territorio nacional ante la crecida que experimenta el Río Yaguarón, por lo que realiza un intenso rastrillaje por la zona en estos momentos.

Policías intervinientes dieron con el botín que se encontraba escondido en un árbol en la mochila que usaron los delincuentes durante el asalto. Se desconoce el monto robado, razón por la cual no se puede confirmar si el recupero es total. Todo lo cual será documentado por Policía Científica.

De lo actuado se dio conocimiento a la Fiscalía Letrada de Río Branco, con quien se proseguirán las actuaciones.

No hubo personas lesionadas.

Ampliación

El detenido – M.M.V.- estaba requerido por su presunta vinculación con el homicidio del policía Luis Eduardo Moreira López, ocurrido el pasado 30 de diciembre de 2017, cuando dos delincuentes rapiñaron un local comercial del Cordón en el que trabajaba. Tras el asalto, los investigadores llegaron a detenerlo en otro hecho cuando allanaron una vivienda del Cordón y, junto a su pareja, se les incautara sustancias estupefacientes. En ese momento recuperaron la libertad tras superarse los plazos legales de detención.

El 8 de enero de 2018 la Dirección Nacional de Migración emitió un cierre de fronteras para el ahora detenido, al encontrarse elementos que lo vincularían con aquel homicidio, por el que deberá responder ahora ante la Justicia, además del asalto que protagonizó este lunes en Río Branco.

Otro detenido

Personal policial de la Seccional 3ª detuvo otra persona en un vehículo matrículado en Maldonado, que se sospecha sea el otro participante de la rapiña al cambio; en el vehículo también se incautó marihuana. Por otra parte, en la camioneta detenida en el puente internacional se encontró otro revólver.

Ambos detenidos son de nacionalidad uruguaya y declaran por estas horas ante la Fiscalía de Río Branco.

El monto de dinero recuperado fue de $ 1.005.500 (pesos uruguayos un millón cinco mil quinientos); R$ 62.660 (reales sesenta y dos mil seiscientos sesenta); y U$S 64.670 (dólares estadounidenses sesenta y cuatro mil seiscientos setenta), restando unos $100.000 y R$ 940, según lo denunciado por la víctima.

Fuente: minterior.gub.uy