Buenos Aires, 16 ene (EFE).- El exsecretario privado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) Jorge Isidro Baltazar Bounine fue detenido hoy por su presunta participación en un entramado de corrupción, informaron fuentes judiciales. Bounine era el único de los ex secretarios de la exmandataria que no había sido detenido por la investigación y habría sido señalado en el expediente por otro implicado en la causa, según la agencia estatal Télam. La detención se produjo apenas horas después de que el juez Claudio Bonadio aceptara como nuevo arrepentido del caso al ex secretario de Hacienda de la provincia de Santa Cruz (sur) Juan Manuel Campillo, acusado de participar de las maniobras de lavado de dinero atribuidas al fallecido exsecretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz. El arresto se enmarca en la conocida como “causa de los cuadernos”, una supuesta red de corrupción que fue desvelada a en agosto por las anotaciones de un chófer del Ministerio de Planificación, y sobre la que el juez ya considera a Fernández de Kirchner como “jefa de la asociación ilícita”. El presunto implicado será trasladado mañana a los tribunales federales de Comodoro Py para ser interrogado. Bounine conoció a Néstor Kirchner cuando era gobernador de Santa Cruz, se sumó a su equipo de colaboradores y en 2003 migró desde esa provincia hacia Buenos Aires para acompañar a la familia presidencial. En 2005 Bounine asumió como secretario de la Casa Rosada y fue parte del equipo que trabajó con la ex presidenta.