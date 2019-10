Pese a que la descripción física coincide con la de Carlos Iván Pereira, no se puede confirmar su identidad ya que el hombre se encontraba indocumentado al momento de la detención.

Un hombre fue detenido en Pelotas, Brasil, en el marco de la búsqueda de expareja de Lorena Carrasco, la joven cuyo cuerpo fue encontrado al borde de la Laguna Merin luego de estar tres días desaparecida junto a su exesposo.

Pese a que las características físicas coinciden con las de Carlos Iván Pereira, el vocero de la Jefatura de Cerro Largo Richard Lima dijo a El País que no se puede confirmar su identidad ya que el hombre se encontraba indocumentado al momento de la detención.

El viernes pasado Interpol emitió una alerta roja para dar con el paradero de Pereira, de quien no se sabe nada desde el 30 de setiembre. «Indagado por la presunta comisión, en calidad de autor, de un delito de homicidio especialmente agravado por haber tenido una relación de afectividad e intimidad de índole sexual y muy especialmente agravado por el femicidio», señalaba la descripción en la web de Interpol.

Por otra parte, Bettina Ramos, fiscal de Río Branco a cargo del caso, aseguró el viernes que el hombre había sido visto por última vez, presuntamente, en la ciudad de Pelotas.

Lorena Carrasco, de 19 años. y su esposo, de 25, habían desaparecido en Cerro Largo sobre el mediodía del lunes 30 de setiembre. Ambos tenían en común una hija de tres años y otra de cuatro. El cuerpo de la joven fue encontrado sobre la arena a 15 metros del agua y presentaba signos de presunto estrangulamiento.