El escritorio Indarte & Cía. logró precios destacados en el 215° remate

Los días miércoles, jueves y viernes últimos se realizó el último remate del consorcio de Plazarural, y fue un evento que “superó las expectativas que teníamos todos”, manifestó a EL PUEBLO Ramiro Miranda del escritorio Indarte & Cía., teniendo en cuenta la falta de agua que se ha dado en algunas zonas, aunque “por suerte está pronosticado lluvias para sábado, domingo y lunes para todo el país”, y eso, sumado a la bajada del ganado gordo, “que es normal para la época, estamos en diciembre e incluso vino un poco retrasada”, junto a las 25 mil cabezas que se ofrecieron; “un volumen importante para un remate de diciembre, ya que se juntaron algunas liquidaciones, alguna a cargo del escritorio Indarte y otras a cargo de firmas colegas”, hacía que “las expectativas fueran mesuradas”. Pero “fue una sorpresa”, indicó y destacó el 95% de colocación de la oferta, vendiéndose el 100% de la mitad de las categorías ofertadas, y donde lo que no se vendió “no fue por falta de oferta”, sino por alguna pretensión de precio por parte de los vendedores, lo cual “es lógico”.

A propósito de ello, explicó que el remate tuvo un ajuste del entorno de un 5% promedio a la baja, “pero estamos hablando sobre la base del remate de noviembre que fue un remate histórico para lo que fueron los remates de Plazarural”. Recordó que en dicho evento, se lograron valores incluso superiores a los logrados en el año 2011, como fue la vaca de invernada que hizo arri ba de 2 dólares; algo que “nunca se había dado”.

De esta manera – afirmó- “hubo conformidad de todas las partes, principalmente de los vendedores”. Añadió que lograr el “95% de ventas en un remate de 25 mil reses, es imponente”.

Por otra parte destacó que hubo mucha demanda, muchos piques, de forma que no se vio reflejado lo que se preveía antes del remate, que por cuestión de la falta de agua y la baja del ganado gordo, iba a ser un remate más trabajoso, “sin embargo fue un remate excepcional”.

Mirada resaltó que nuevamente la ternera superó al valor promedio del macho, lo que ya se había dado en el remate de octubre, “son cosas que van marcando que la ganadería pasa por un buen momento, que las perspectivas siguen siendo buenas para adelante, va a seguir faltando ganado, ya que la demanda está superando a la oferta”.

Comentó que, enero siempre es un mes tranquilo, con poca oferta y los ganados no van a estar, “por suerte muchos vendedores eligen a Plazarural como la opción para vender, dado que se consiguen valores que en el campo no se consiguen y la gente está apostando a vender en Plazarural”.

En este sentido enfatizó que hubo un incremento muy importante en la venta anual del consorcio con respecto al 2018, lo que “marca que día a día se sigue afirmando más como referente y como líder en las ventas por pantalla”.

PRECIOS DESTACADOS

La firma Indarte y Cía. logró precios destacados en varias categorías, entre ellos, los ganados de San Leopoldo, “una liquidación de ganados pampas excepcionales ubicados en Chapicuy, que se vendió a muy buenos valores”.

“Quedamos muy conformes, tanto nosotros como los vendedores, ya que se lograron buenos promedios”.

Miranda dijo que “cerramos un año muy bueno para Plazarural y muy bueno para la ganadería, esperamos auspiciosos lo que va a ser el próximo año”.

DOS REMATES EN FEBRERO

Miranda anunció que en el mes de febrero el consorcio de Plazarural realizará dos remates; el primero que será la edición 216° previsto para los días 12, 13 y 14 de febrero y luego, el día 21 un remate especial Angus, en Punta del Este, en el marco de la Gala Angus, con la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus.

Por último, en nombre de la firma, tanto desde de la oficina central como de la oficina en Salto; representada por Denis Capdevielle y Diego Henderson, deseó a clientes y amigos Felices Fiestas y un 2020 igual a éste; “las perspectivas ganaderas son, por suerte auspiciosas, esperamos seguir así”, expresó.