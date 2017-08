Según la Cámara Nacional de Comrcio y Servicios del Uruguay , en su almanaque anual donde mes a mes señala las fechas destacadas a recordar, en el mes de agosto, el día 25, día de la Declaratoria de la Independencia de nuestro país, incluye el recordatorio de la Primera Emisión de TV Color en el Uruguay en el año 1980 , señalando también que se conmemora “El día del Fútbol dei Interior“. El fútbol arribó al Uruguay a fines del siglo XIX, quedó centralizado en la capital del país y después de muchos años se expandió a los demás departamentos, donde comenzaron a formarse las diferentes ligas y también a jugarse campeonatos regionales. Fue en 1946 cuando todas las ligas del interior de país decidieron formar la OFI, Organización del Fútbol del Interior. Hoy en día esta es la organización deportiva más grande de todo el Uruguay, superando inclusive a la AUF. El fútbol del interior, es sumamente importante en el ámbito deportivo. Sabemos que el fútbol es un deporte que mueve a muchísima gente y en nuestro país, un país muy futbolero, como decía Galeano “todos los uruguayos nacemos gritando gol” y de la mano de este deporte que tanto nos apasiona, logramos llegar a muchas partes del mundo al poder tener grandes jugadores, que hoy nos representan en muchos países. El fútbol del interior, es uno de los principales protagonistas. Para tener una idea, en las últimas estadísticas se pudo notar que el 80% de los jugadores de la Selección Uruguaya habían sido parte de algún equipo que integra la OFI. A la vista está, los salteños Cavani, Suárez, Gastón Silva, Joaquín Ardaiz, los hermanos Fornaroli, Formiliano, Rosas , Arrambarri, Juan Albín, Matías de los Santos, Gonzalo de los Santos, Alexander Medina, jugadores destacados a nivel nacional e internacional fueron formados en el fútbol del interior. Glorias salteñas como Pedro Virgilio Rocha, Chueco Perdomo, Maño Ruiz, Leandro Andrade , campeón del mundo en 1930, nacido en el Barrio la Cachimba, Rubén Grassi y otros tantos que forman parte de la historia del fútbol salteño y del fútbol uruguayo. La Liga Salteña de Fútbol es la liga más grande que integra OFI, y muchos de los ojos están puestos en nuestro fútbol. Un fútbol que no se cansa nunca de dar frutos y que con el paso del tiempo ha avanzado muy bien, y como último gran paso, fue la inclusión del fútbol femenino, una de las ramas del deporte que cada vez se hace más fuerte en nuestro país y en el mundo. En suma, el fútbol es el que mueve masas, mueve al pueblo, todos una vez por semana vamos a la cancha, a ver a nuestro equipo jugar, nos llenamos de ilusión, esperando ese momento en que se rompe la garganta en un grito de gol.

Dr. Gabriel Rodríguez Chiappini, Presidente de OFI (2008 – 2011)

«OFI tiene un rol importantísimo y fundamental en lo que es el desarrollo del fútbol a nivel nacional»

En la actualidad, la Organización del Fútbol del Interior (OFI), es sin lugar a dudas el «surtidor» de muchísimos talentos que arriban al fútbol profesional. El expresidente de dicha institución, el Dr. Gabriel Rodríguez Chiappini, consideró que, históricamente ha sido así, y hoy en día va en ascenso el aumento de jugadores del interior que llegan a la selección nacional.

OFI, una organización que nuclea en la actualidad a cuatro Confederaciones (que sirven como apoyo en determinadas partes del país): Confederación del Este, Confederación del Litoral, Confederación del Sur, y Confederación del Litoral Norte. OFI es una sociedad civil de carácter deportivo que rige el fútbol de todo el Uruguay, excepto el Departamento de Montevideo. La organización define su fútbol como amateur.

Está compuesta por las ligas de fútbol del interior del Uruguay afiliadas a la AUF, pero que no compiten en la misma.

Fue fundada el 14 de Julio de 1946y tiene su sede en la ciudad de Montevideo. Actualmente cuenta con 145.000 futbolistas federados, de los que 2.250 son mujeres.

¿Cuál es la importancia de OFI en el fútbol uruguayo, es meramente una organización recaudadora o es el principal «surtidor» de talentos?

La Organización del Fútbol del Interior, sin lugar a dudas, tiene un rol importantísimo y fundamental en lo que es el desarrollo del fútbol a nivel nacional, ya que, como justamente lo planteó en la pregunta, no es – como se ha dicho siempre-, un órgano recaudador, sino que es un organismo que está creado para propender al desarrollo del fútbol en todo el país, básicamente en los 18 departamentos del interior; esa es precisamente su mayor y mejor función, tatar de que se juegue al fútbol en Salto, en Tacuarembó, pero también que se lo juegue en Casupá o en cualquier otra localidad más chica, para darle, obviamente, una organización, un respeto y que sirva para propender al desarrollo de los futbolistas.

El año pasado OFI cumplió 70 años, fue fundada en 1946, y en todo este tiempo el crecimiento de la organización ha ido en aumento, sobretodo en estos últimos años, con el desarrollo a nivel mundial de lo que es el fútbol y los ingresos mundiales, lo que en cascada, de alguna manera, eso va llegando a la OFI, que antes solamente organizaba campeonatos a nivel del interior, y hoy cada vez se codea más con lo que es la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol), que es la que organiza el fútbol a nivel profesional.

La partida de jugadores hacia Montevideo, ¿perjudica al fútbol del interior?

Creo que no, al contrario; me parece que justamente favorece enormemente.

El porcentaje de futbolista del interior que cada vez llegan más al fútbol profesional y después participan en lo que son las selecciones tanto en las juveniles como en la mayor, ha ido en aumento, y eso me parece que valoriza lo que es el fútbol del interior, porque significa que, un jugador que salió de un club del interior, puede estar en la selección mayor como por ejemplo Cavani, Suárez, Arévalo Ríos, y tantos otros, que salieron del baby fútbol de un determinado club del interior, donde se les enseñó a jugar en colectivo, en equipo y eso es, desde mi punto de vista, valorizar a ese fútbol del interior.

En base a eso, ¿cree que verdaderamente se le da al fútbol del interior, la preponderancia que debería tener en lo nacional?

Definitivamente, la respuesta es no. Desde ningún punto de vista a la OFI se le da la importancia que tiene y que ha tenido en todos estos años; de hecho ha sido una lucha constante he histórica que hemos tenido, tratando de lograr que el fútbol profesional reconozca la importancia de la organización; reconozca lo que significa que el interior sea el que nutra a los clubes profesionales. Eso ha sido así, no ha sido reconocido nunca, y mucho peor aún en lo económico, aspecto en el cual la sangría ha sido muy grande. De todas maneras, es justo decirlo, porque es así, en los últimos años ha habido un cambio, pero que ha venido siendo propiciado por la FIFA, no por la AUF.

La OFI siempre la ha golpeado la puerta a la AUF, para que reconociera los derechos, pagara lo que debía pagar, etc., a lo que no hizo mucho caso; tuvo que aparecer la FIFA a interiorizarse sobre la OFI, el fenómeno del fútbol uruguayo, el organigrama y la forma en que se jugaban los campeonatos y la conformación de las Ligas, etc., para que se reconociera que el fruto del fútbol uruguayo era eso.

A partir de ahí, la FIFA consideró que, no sólo en Uruguay sino que también en otros países, toda organización que se dedique al fútbol, debe de estar bajo las reglas de FIFA. Por lo tanto, fue ella la que mandató que, la AUF y OFI se pongan de acuerdo para llevarse mejor, y que el reparto del dinero sea más equitativo.

El fútbol femenino se ha venido abriendo espacio en el mundo y el interior del país no ha sido la excepción, ¿OFI ha prestado apoyo en dicho aspecto?

Sí, porque eso es así como lo planteó; tiene que ver con la tendencia a nivel mundial de que el fútbol femenino se desarrolle, obviamente que en Uruguay era sólo cuestión de abrir una puerta para que esto marchara muy bien, porque tanto los clubes profesionales de Montevideo como los del interior han podido armar muy buenos campeonatos; la OFI ha organizado muy buenos campeonatos, lo cual va a seguir creciendo, sin lugar a dudas.

¿Cuál es el peso de Salto hoy, en el fútbol en general y en OFI en lo particular?

Diría que en general, el posicionamiento de la Liga Salteña de Fútbol o del fútbol salteño en la OFI, es muy relevante. Es relevante e importante porque Salto integra la Confederación del Litoral Norte, que es básicamente de dónde salen los campeones a nivel clubes, o a nivel de selecciones; por lo tanto desde el punto de vista deportivo, es importante.

Y otro aspecto que OFI tiene en cuenta, es la buena organización que tiene la Liga Salteña de Fútbol, la cual está muy bien conceptuada, porque su organización es seria, responsable, respetuosa de los reglamentos, y eso, obviamente, repercute en la buena imagen.

¿Es viable la profesionalización del fútbol del interior?

Se habla mucho de que el fútbol del interior debe de ir hacia el fútbol profesional; lo cual me parece que es totalmente inviable, y explico por qué. Un club que hoy por hoy compite en el fútbol profesional, cada vez que va a empezar un campeonato se encuentra endeudado, necesita que se lo refinancie, etc., entonces, que se arme un equipo, por ejemplo en Salto, para ir a jugar a Montevideo, se vuelve inviable. Además, clubes como Peñarol y Nacional, no van a venir a jugar al interior, porque no existe la capacidad, y el permanente traslado de los jugadores de los clubes del interior hacia Montevideo, es algo complicado.

No es que no se tenga una mente positiva, no; simplemente vemos una realidad que está y que hay que tomarla en cuenta.

Salto es la Liga con más clubes inscriptos, dijo Alan Kutchman

El 86% de los jugadores de la selección uruguaya se formó o pasó por un club de OFI, lo que demuestra su importancia

El 86% de los jugadores de la selección uruguaya de fútbol se formó o pasó por un club de OFI (Organización de Fútbol del Interior), según la última información manejada a nivel nacional. Esto es que casi 9 de 10 jugadores son del interior y eso da cuenta de la importancia de la formación de jugadores por OFI.

“Tuvo que venir la FIFA (La Fédération Internationale de Football Association) para hacerle saber a la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol) que OFI tiene que estar integrada al fútbol nacional. Eso es cada vez más así, ahora los derechos de imagen de los jugadores de la selección que este año iban apara el fútbol femenino, el año que viene parece que van para la OFI. Es un poco lo que sale del espíritu de los jugadores pero creemos que si el 86 % de ellos salieron de ahí, van a querer que sea así”, comentó a EL PUEBLO, el Presidente de la Liga Salteña de Fútbol, Alan Kutchman.

LA LIGA CON MÁS CLUBES INSCRIPTOS

El campeonato salteño es el más competitivo a nivel de todo el interior, es la Liga que cuenta con más clubes inscriptos. Es competitivo el fútbol no solo por la cantidad de clubes sino por la cantidad de personas que acompañan cada partido cada fin de semana.

“Hay partidos del campeonato salteño que llevan más público que muchos partidos de la primera divisional del campeonato uruguayo. En la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol) hay partidos que no llevan más de 200 personas y en Salto tenemos partidos con más de 2.000 personas solo de entradas vendidas y si no hay fútbol un fin de semana es tremendo. En la comunidad deportiva futbolera de Salto, es todo un sentimiento ir un domingo a la cancha, por eso se complica todo el tema de las suspensiones cuando llueve”, dijo Kutchman.

Como Presidente de la Liga Salteña de Fútbol, señaló que sus principales funciones pasan por presidir el Consejo Superior de la Liga Salteña y administrar y supervisar la organización de la Liga en todas sus divisionales y sus categorías, ya sea en campeonatos locales como de las selecciones de Salto; así como en el mobiliario de la Liga y todos sus funcionarios.

“Tenemos que atender y estar al tanto del día a día de la liga y en las necesidades diarias de sus equipos, hoy por ejemplo, me fui a comprar un termofón para el Dickinson y pintura para marcar la cancha”, comentó de forma anecdótica.

INGRESOS POR DERECHOS FORMATIVOS

CONTRIBUYE AL PRESUPUESTO

Con respecto a OFI, la Liga Salteña está muy bien posicionada, por lo que significa, por la historia y lo que representa a nivel país. Incluso, hace unos días atrás, los directivos de la Liga mantuvieron una reunión con el ejecutivo de OFI, donde se trató el tema de la situación económica y que es lo que se viene.

Anualmente hay un aporte a OFI por parte de todos los clubes y aparentemente ahora esta bastante bien organizado a nivel económico. Hoy en día, hay muchos ingresos por los derechos de formación y los mecanismos de solidaridad que vienen de la normativa FIFA, que se traducen en ayudar a aquel club que formó al futbolista de los 12 a los 23 años. Va un porcentaje al club que lo formó, otro para la Liga y otro porcentaje para OFI.

En materia económica, en lo que es campeonato de selecciones se trata de no tocar recursos propios de la Liga y de los clubes y se manejan con recursos propios que vienen de los sponsors y las recaudaciones y un porcentaje menor que es ayuda de la Intendencia de Salto.

EL FENÓMENO

SUÁREZ Y CAVANNI

Ante el reclutamiento de niños de entre 12 y 14 años por parte de clubes capitalinos, Kutchman se mostró un tanto receloso de esa situación.

“Yo solo apoyo a ese tipo de situaciones cuando se dan las condiciones verdaderamente establecidas mediante contrato, y los padres están al tanto de todo, ya sea en derechos deportivos y muchas cosas más. A veces solo por la expectativa se firman contratos que son casi unilaterales donde los beneficios son para los clubes y por eso trato de ser bastante cuidadoso en eso. Hay clubes y representantes que trabajan muy bien y otros que no”, comentó. “Ahora creo que se ha invertido la situación de hace un tiempo atrás. Antes, ir a Montevideo era algo muy casual y ahora son ellos los que vienen a buscar futuros talentos y creo que el efecto (Luis) Suárez y (Edinson) Cavanni han tenido mucho que ver en eso por eso se apunta mucho a los jóvenes futbolistas del interior”, agregó Kutchman. En los últimos años, el 86% de los jugadores de la selección uruguaya de fútbol se formó o pasó por un club de OFI. Esto es que casi 9 de 10 jugadores son del interior y eso da cuenta de la importancia de la formación de jugadores por OFI.

Ramón Rivas analiza la realidad del Fútbol del Interior

“El fútbol del Interior es la gran usina de los equipos profesionales”

Ramón Rivas – figura emblemática del fútbol salteño – acerca de la realidad futbolística del interior de nuestro país marca una variada experiencia. “Tuvimos que pagar vale durante varios años hasta que entendimos cómo se jugaban esos campeonatos y cómo los equipos se preparaban para jugar, también en los Campeonatos de Clubes” – sostiene.

Al principio se enfocaba en un sentido amateur, como se jugaba el Campeonato de Salto.

“Es un campeonato totalmente distinto, donde los equipos fuertes que intervienen normalmente están en las definiciones apuntan a ese campeonato con mucha organización y poder económico. Fundamentalmente los equipos del sur y del este que están muy cercanos a Montevideo tienen la posibilidad de contratar jugadores del profesionalismo, se refuerzan y presentan equipos realmente poderosos”. Ramón Rivas considera que el fútbol del interior es la gran usina de los equipos profesionales. El 98 por ciento de los jugadores de los equipos profesionales provienen del interior.

-¿La realidad sigue siendo igual?

-”Así es… como toda nueva experiencia siempre cuesta… nos tocaba perder y fuimos entendiendo que había que asimilarse a lo que hacían ellos, fundamentalmente en la parte organizativa. Al principio no concentrábamos… viajábamos el mismo día del partido… a veces las distancias eran bastante considerables y de a poco nos fuimos profesionalizando.

Fue a partir de ese momento que pudimos emparejar las chances deportivas.

Llegamos tres veces consecutivas a finales del Campeonatos del Interior donde ganamos y en una perdimos en una definición bastante atípica porque ese año hubo diferencia de goles”.

-¿Qué rescate hace usted de la época en que era jugador y qué análisis hace del fútbol actual?

-“Son muy complicadas las comparaciones… aparte de ser odiosas. De pronto hace cuarenta años se jugaba con mayor riqueza técnica, pero los equipos tampoco tenían la preparación física que tienen ahora. Los jugadores son mucho más rápidos, mucho más resistentes. Ello lleva a que haya menos espacios para jugar, se presiona mucho más en todos los sectores de la cancha. Antes se jugaba muy lindo pero se corría y se marcaba poco. Hoy casi sin excepción los equipos cuentan con un profesor de educación física y antes los que se encargaban de la parte física eran personas idóneas sin la preparación profesional adecuada.

-Mucho se habla de los jugadores aguerridos de antes… del amor a la camiseta… ¿De alguna forma ésto se conserva?

-”Cuando hablábamos de hacer un paralelismo en la parte deportiva, el panorama es el mismo… tenemos que adaptarnos a la época que hoy nos toca vivir. Hoy la persona que no maneja una computadora prácticamente no existe. Por ello tenemos que ir agiornándonos. En el deporte pasa lo mismo. Antes jugábamos gratis hasta que se introdujeron los premios y sueldos mensuales y hoy el jugador es un semi profesional”.

-¿Cómo vivió sus experiencias en la cancha?

-”Salto nunca había salido campeón del interior… la primera vez que Salto consiguió un campeonato del interior fue en el 79. Habíamos conformado una muy buena selección y antes los jugadores se prolongaban muy bien en el tiempo. El equipo tenía una base de siete o más jugadores que jugaban todos los años. Por distintos factores es muy difícil de lograr. Todos éramos muy amigos… se creó un vínculo muy especial… hasta el día de hoy seguimos manteniendo esa amistad”.

-Usted fue parte de las dos copas que ganó Salto a nivel nacional…

-”Una como jugador y otra como técnico… era una odisea viajar tantas distancias… las sensaciones fueron diferentes.. primero ganar como jugador y años más tarde como técnico. Fue en la segunda instancia una culminación de un trabajo que lo habíamos empezado el año anterior aplicando a la selección lo que habíamos aprendido en el campeonato de clubes. Hicimos un proyecto para un equipo prácticamente profesional, donde se concentraba todos los días antes de los partidos, se viajaba un día antes, los jugadores tenían una remuneración mensual y se había pactado un premio por salir campeones. El proyecto insumió mucho trabajo que incluyó mucha gente. Ese primer año perdimos la final en Salto pero recuerdo que ese mismo día el Presidente de la Liga que era Luis Arreseigor me dijo que al año siguiente teníamos que repetir porque lo llamaron las empresas y sponsor diciendo que continuarían apoyando.

Fue el respaldo hacia un trabajo serio. La inversión en publicidad había tenido su devolución en el trabajo”.

Rivas pasó gran parte de su vida jugando en Club Ferrocarril, fue un año al profesionalismo, retornó y su carrera técnica también la hizo en Ferro, lugar al que considera su casa. En la actualidad desde hace cuatro años es técnico del equipo del Club Universitario y de tres campeonatos ganaron dos.

Libertad FC

El “Lobo” se ha puesto de pie

n el fútbol salteño tenemos muchos equipos que han hecho historia, por diversos motivos, por eso el hecho de que un equipo de estos retorne a la competencia local es un hecho que emociona a todos los aficionados del fútbol.

Desde el 2 de enero pasados la Liga Salteña de Fútbol cuenta con una institución más. Libertad Fútbol Club retornó nuevamente y desde hace unas semanas comenzó a disputar el campeonato en la Divisional Primera “C”, después de muchos años de estar fuera de la competencia local.

El último partido que jugó Libertad en la LSF fue en el 2001, para después quedar al margen, pero jamás resignó su afiliación. Este año volvieron, se pusieron de pie y buscarán sin dudas ser uno de los protagonistas en su divisional.

Libertad es conocido como uno de los clubes de barrio, de esos que llevan gran cantidad de hinchas a la cancha siempre, es un club solidario, que en las pasadas inundaciones abrió sus pertas a los vecinos que necesitaron y apunta siempre a lo deportivo y también a lo social.

El club está dirigido por Luis Saavedra como Presidente y Ernesto Castro como Vicepresidente, quienes fueron designados el 29 de diciembre del año pasado.

Fundado el 19 de abril de 1941, Libertad comenzó como un club humilde, con el tiempo pudo comprar el terreno donde hoy está ubicada la sede social. Su camiseta original siempre fue blanca con una franja roja, aunque hubo un tiempo en que fue blanca con una franja azul, pero después de un tiempo volvieron a los colores originales. El “Lobo” fue cuna de muchos jugadores y el punto de encuentro del barrio Cien Manzanas era la sede social del club.

El pasado 19 de abril, dicha institución celebró sus 76 años de vida (fundado en 1941) y también recibieron una donación importante por parte de la Intendencia de Salto. La directora de Desarrollo Social, María Soira, destacó que este gesto por parte del gobierno salteño fue una forma de “reconocer a la institución por la solidaridad al momento de las inundaciones, cuando abrieron las puertas para alojar a vecinos.”

Por otra parte, Luis Saavedra dijo en ese momento que “Libertad es un club que no solamente apunta a lo deportivo, sino que también apuesta a lo social.”

EL FIN DE LIBERTAD

Hace un tiempo atrás EL PUEBLO tuvo la oportunidad de dialogar con el cuerpo técnico de “El Lobo” el cual está integrado por El “Cuca” Edinson Rivero, Miguel Ángel Cortes, Jorge Nicolás Pintos y Cristian “Moco” Lentinelli.

En dicha entrevista ellos expresaron que “Nosotros decimos que Libertad nunca dejó de existir, porque conservamos la sede, porque tenemos Personería Jurídica y todos los estatutos en regla, vigentes. Queremos volver, porque tenemos claro que el club es necesario para jóvenes del barrio que en algunos casos, han optado por otros caminos, como el de la droga. Esto hay que decirlo con todas las letras para que se entienda. Sacar gurises de la calle, que se sumen al club, que descubran lo posible para ser mejores como seres humanos y que sus vidas no se recuesten en el alcohol o malos hábitos. En la sede del futuro, no vamos a tener cantina. En la sede puede funcionar un merendero, un gimnasio, vamos a tener funcionando una Sub Comisión de Damas, trataremos de aportar ejemplos concretos. Entonces, ¿cómo puede entrar un niño y un joven a la sede buscando un entorno distinto y toparse con cuatro borrachos? En esto queremos ser concretos y no jugar con dos cartas. Decir, realmente lo que es”. – expresaron a EL PUEBLO.

LA HISTORIA QUE MOTIVA

A LOS JUGADORES

Libertad necesitaba sentirse parte de la LSF nuevamente para sumar más objetivos. En este retorno el club ha contado con la ayuda de muchas personas, pero sobretodo de aquellos que son amigos del club, la gente del barrio y muchos jóvenes que querían jugar defendiendo la camiseta de “El Lobo”. Libertad FC es un club con mucha historia, y se logró meter en el corazón de todo un barrio y de mucha gente. Y por lo que expresó el cuerpo técnico hay muchos jugadores que integran los diferentes planteles del equipo.

LOS HINCHAS

EN EL EXTERIOR

En la entrevista mencionada anteriormente, El “Cuca”, Miguel, Jorge y Cristian, comentaron a EL PUEBLO que “En Estados Unidos no tenemos menos de 100 hinchas y muchos de ellos, ya nos aseguran una colaboración mensual. Eso nos brindará un desahogo económico. Nos pondrá en carrera. En cuatro o cinco años, la ambición es que el club alcance un determinado grado de desarrollo. Ser un club de Primera, porque en esto también hay que tener ambiciones y nosotros las tenemos.

Queremos tener esta oportunidad y apuntar a aspectos que tienen que ver con lo social. Que los gurises no salgan a robar por un plato de comida, que en Libertad tengan esa posibilidad.” – dijeron los principales del equipo.

EL RETORNO

CON VICTORIA

El pasado 18 de agosto, Libertad retornó al campo de juego bajo la dirección técnica de Edinson “El Cuca” Rivero. El regreso fue el esperado para el gran marco de público que acompañó al equipo ya que logró ganarle 2 a 0 a Palomar.

El “Lobo” Libertad, cuenta con un buen equipo en mayores y también tiene jugadores de experiencia como lo son Gustavo Carballo, Nicolás y Maicol Trindade, Yeicol Prado, Maxi Rosas, entre otros.

Libertad apuesta al futuro, apuesta a mejorar como institución en todos los aspectos que pueda. Libertad buscará volver a ser el de antes, a llenar de alegría el barrio Cien Manzanas. El “Lobo” va creciendo, buscando su destino, buscando cumplir sus sueños.

Con derechos y fines, sin que repriman sueños de dignidad

650 clubes afiliados tiene OFI en el país. De 10 años a esta parte, creció sostenidamente el número de jugadores que llegan procedentes de esas instituciones al fútbol capitalino. Ese fútbol reunido en la Organización del Fútbol del Interior es un motor clave, esencial, intransferible para el profesionalismo, según los datos que surgen de las Memorias anuales de la OFI. Pero sucede que un aspecto estadístico, no es menos que impactante: en las últimas 10 temporadas llegaron 3.063 futbolistas a los clubes de Montevideo, contabilizando Primera y Segunda División profesional (1.758), Segunda amateur, fútbol femenino y jugadores que llegan sin consentimiento de sus clubes de origen. De lo que no hay dudas es que NO EXISTE EN EL UNIVERSO DEL FÚTBOL, una situación como estas: el interior abasteciendo a la capital. ¿Cómo puede admitirse este fenómeno, sino a partir de algunas puntualizaciones específicas?

DE TANTO EN TANTO

1) La estrategia de una buena mayoría de clubes del Interior, para potenciar a quienes van exponiendo el caudal de sus aptitudes técnicas implícitas.

2) Avivar un sentido de competencia donde la continuidad sea puntual, para que el muestrario sea posible. El Consejo Único Juvenil en Salto es un ejemplo a carta cabal. Un aleccionador ejemplo.

3) Búsquedas y fortalecimientos técnicos y conceptuales de esos futbolistas en proyección. A nivel de Salto por ejemplo, años en que un número no menor a los 100 futbolistas bajaron a la capital, con la mochila de sus sueños a cuestas, en tanto los espejos de Suárez y Cavani, movilizadores por sí mismo. Quienes recrean sus potencialidades en el Interior, saben que la vidriera se transforma en cuestión ineludible allá por el sur de la metrópoli.

LAS REGLAS QUE

SOMETEN

De por lo menos dos décadas atrás en el tiempo, OFI ha declarado la guerra de sus derechos, frente a los tentáculos de la Asociación Uruguaya de Fútbol. La AUF y los cuervos-contratistas que suelen asolar por estos lares, comprando sin azote de vergüenza alguna, la ilusión de los padres y madres de niños o adolescentes. Un dinero para ellos o medio rancho para ellos, para que puedan hacerse de ese capital capaz de ser negociado. Alguna vez OFI o el gobierno de turno, tendría que limitar la geografía de acción, a los indeseables negociadores de talentos.

Es acaso, la cuenta pendiente. El objetivo entre luces mortecinas y que le cuesta ver la luz, porque en esto de la unidad de determinados fines, las Ligas del Interior tampoco son un ejemplo para el rescate.

LA LEGITIMIDAD

DE UN ORGULLO

Por lo demás, es imposible relativizar la dimensión de OFI en el tiempo. El concreto caso de Salto, con casi 5.000 jugadores registrados en la Liga, con 36 clubes en tres divisionales. Con más de 30 campos de juego. Con un Parque Dickinson propiedad de la Liga. Con la inserción ahora del fútbol femenino para adosar una cuota de refrescante proyección.

Mientras los nombres de José Leandro Andrade, Pedro Virgilio Rocha, Éver Almeida, Aníbal «Maño» Ruiz, Edinson Cavani y Luis Suárez, adquieren desde la historia y el presente, la inalterable excelsitud de talentos y corajes, para sumarse a la legión de la Organización del Fútbol del Interior, surtidora de un fútbol rentado que a veces suele comprimir y reprimir los sueños de dignidad.

Es cuestión de reclamarle a OFI la fidelidad para alcanzar sus derechos y fines, sin tener que aplicar la súplica que se arrastra o la mismísima condición de mendigo.