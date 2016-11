ADISA, Asociación de Diabéticos de Salto, es una institución, sin fines de lucro, que trabaja firmemente y poniendo todo su esfuerzo, para intentar, no solamente concientizar en este aspecto, sino llevar adelante un espacio cálido, con un servicio beneficioso a las personas diabéticas.

Se encuentra ubicada en calle Agraciada 1001, esquina Osimani y el grupo humano que la lleva adelante, se caracteriza por su perseverancia de mantener la asociación vigente.

Su fundación se realizó hace más de treinta años y desde siempre persigue un sueño, que es el de poder mantener actualizado y sin necesidades a sus aproximadamente cien socios y también, a quienes no lo son.

Uno de los aspectos fundamentales para un diabético, es su alimentación, es por ello tan importante una dieta específica, junto a ejercicios de rutina, que completarán un tratamiento eficiente, donde ADISA, juega un papel importante en cuanto a educación y compromisos ante sus concurrentes.

La mencionada institución prepara un cronograma de actividades para el día mundial de la diabetes, con el fin de concientizar a la población salteña de lo que implica este diagnóstico, sus cuidados y poder lograr una mejor calidad de vida en quienes la padecen.

El motivo de su conmemoración, los días 14 de noviembre, surge por iniciativa de la Federación Internacional de la Diabetes así, como de la OMS. (Organización Mundial de la Salud), por el aniversario del nacimiento de Charles Best, quien junto a Frederick Banting, en 1991, descubrieron la insulina. Medicamento que les brinda la oportunidad a los que padecen diabetes de llevar consigo, junto a otros requerimientos, un tratamiento eficaz.

Es sin dudas, sumamente importante para el paciente, que dicho tratamiento sea llevado de una manera constante y controlada, para que su vida, no corra riesgos.

Existe en Uruguay un acentuado avance de la enfermedad, con un porcentaje estimado de los que todavía no saben que la padecen y otro porcentaje que tiene probabilidades de ser diabético.

Dialogamos con quien se encuentra desde hace muchos años a cargo del local de la asociación salteña ADISA, Natalia Querio, para informarnos sobre el evento a realizarse el 14 de noviembre, y cómo está funcionando la mencionada asociación:

“La Asociación cuenta con ciento diez socios, de los cuales se encuentran actualizados en su cuota mensual, un treinta por ciento”, nos dice la profesional.

Es una situación un poco atípica, ya que estamos logrando mantenerla, brindando un servicio. Aunque con algunas dificultades y con mucho esfuerzo.

¿Cuál es el servicio que brinda?

Atendemos a socios y no socios.

Y nuestro cometido es poder lograr una mejor calidad de vida.

Aprender a convivir con la diabetes y con nuestros iguales, así como ser solidarios con quienes nos necesitan.

La diabetes es una enfermedad crónica y para lograr una mejor calidad de vida, se deben tener en cuenta tres pilares fundamentales:

*Alimentación adecuada.

*Ejercicios físicos.

*Control médico.

Los socios en la institución, cuentan con un servicio de beneficios de cuatro glicemias gratuitas al mes. Con descuentos en la Nutricionista, Endocrinóloga y Podóloga.

La asociación cuenta además, con todo el material de educación, el kit de control, tirillas, medicamentos y el diez por ciento de lo que desee consumir en productos aptos para la diabetes.

Debemos destacar, que la precisión de la presión y el peso, se lo realiza en forma gratuita.

¿Quiénes no son socios, con qué cuentan?

Lo que tiene que abonar el no socio, es el costo de la glicemia, que es de cien pesos y la presión arterial, de treinta.

Estamos notando y lo pongo como ejemplo, casos de personas, que aunque tratamos de poner todo nuestro esfuerzo en lo que hacemos para beneficiar a las personas afectadas, porque dejamos de hacerlo en forma gratuita, sencillamente no vienen.

Pensamos que por el hecho de no contar con la colaboración necesaria, las puertas se pueden cerrar.

Es ahora cuando la asociación necesita de ese apoyo para poder subsistir. Ya que muchas veces de la propina que recaudamos de los que gustosamente y en forma voluntaria, nos la proporcionan, logramos incorporarla a lo que es el cierre del mes. Para poder así, llegar a solventar gastos, que son sumamente necesarios.

¿Cuenta la institución con algún apoyo?

No, lamentablemente no contamos con ningún tipo de colaboración.

Sí es verdad que en algún momento pensamos en tocar algunas puertas.

Creemos que en la forma en que estamos trabajando, con la sola idea de brindarles un beneficio a los pacientes, se nos hace muy difícil, poder seguir haciéndolo, sin ningún apoyo.

¿Cuántas personas conforman la comisión directiva de la asociación?

Somos siete personas conformando la comisión, incluida la Directora Técnica Ana Líz Mazzarino.

Aunque somos pocas las personas que apoyamos la causa, se encuentra el deseo permanente y la iniciativa de hacer más cosas, como para solventar gastos y necesidades, pero no alcanza.

Esto es una preocupación permanente que mantenemos, por temor a que la institución no lo resista por mucho tiempo más.

¿Tienen el respaldo de la ADU (Asociación de Diabéticos de Uruguay)?

Sí, contamos con su apoyo, en todo lo que implica y necesitamos como algunos insumos.

Existen productos que para facilitar el consumo de algunos pacientes, los traemos desde la Asociación mencionada, en Montevideo.

Y aunque contamos con personería jurídica, no somos, ni farmacia, ni comercio. Simplemente conocemos bastante lo que es la necesidad del diabético y por el hecho de no contar en Salto con muchos distribuidores de estos productos, nos encargamos nosotros de que no sientan esa necesidad.

Es solamente la empresa de Gabino Franco Fraguas, quien cuenta con una línea, aunque reducida de estos productos. Lo demás, lo pedimos a Montevideo, cuando está la necesidad.

Y lo podemos hacer, simplemente por el hecho de ser socios de ADU.

Lo mismo nos pasa con algunos de los medicamentos que nos facilitan, ya que favorecemos en toda medicación para diabéticos, con un por ciento de descuento. Conociendo la difícil situación que muchas veces se plantea en algunos casos.

¿Cómo se organiza la jornada del día lunes 14 de noviembre?

Vamos a realizar un evento como todos los años en el Día Mundial de la Diabetes.

Se llevará a cabo en Plaza Artigas a partir de la 8.30 de la mañana hasta 11.30, realizando un pezquisaje e intentando informar, cada vez más, a la persona con diabetes. Intentamos por medio de material educativo, mantenerlos actualizados y deseando evacuar dudas al respecto.

Agradecemos el apoyo de la empresa Guido, que nos facilita con su respuesta en cuanto a sillas y mesas, para instalarnos con equipos de kits midiendo la glicemia y los aparatos para tomar la presión, llevando a cabo nuestro trabajo. Ya que no contamos con los medios, como para poder trasladar un mobiliario para realizar la gestión de la pesquisa y demás.

También la Intendencia colabora, proporcionándonos la energía eléctrica y en cuanto a descartadores, para lograr, al finalizar el evento, una higiene que es fundamental en estos casos.

Y además y muy importante, la comisión de Deportes de la Intendencia de Salto, nos apoyará, con un grupo de animación, que estará a cargo de la Instructora Cándida Medina y su equipo de baile, brindando una clase de gimnasia abierta, intentando que todos los presentes, se sumen a su clase de gimnasia.

Esperamos que la gente nos acompañe, ya que tenemos referencias excelentes de Cándida y ella cuenta con esa condición de animar a todos los presentes a que se incorporen, con mucho entusiasmo, para que se vuelvan muy entretenidos y disfrutables esos momentos.

Y en caso de que las inclemencias del tiempo no lo permitan, se suspenderá para el día siguiente al evento. Nos resta simplemente, invitarlos a toda la población salteña a que nos acompañe, apoyando esta iniciativa que la realizamos con mucho entusiasmo deseando que todos las personas interesadas se acerquen.

Para todo aquel que se encuentre diagnosticado y aquel que no lo esté, simplemente para realizarse el test y quedarse tranquilo.

Por cualquier consulta que deseen realizar a ADISA, en el horario de 8.30 a 12 hs., de lunes a viernes, nuestro teléfono de contacto es: 47340560.

Mary Olivera marbelos2015@gmail.com