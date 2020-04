Monitoreo permanente frente al déficit hídrico y forrajero

Frente a la situación de déficit hídrico y forrajero, los técnicos del Plan Agropecuario realizan un monitoreo semanal de la situación agropecuaria en los departamentos que desarrollan sus tareas. En este informe, se resume la información recabada del 27 de marzo al 2 de abril , con el objetivo de aportar información objetiva sobre la situación actual.

Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro (Regional Litoral Norte del Plan Agropecuario)

Departamento de Artigas

Los días han sido soleados y las temperaturas templadas favorecieron el crecimiento de las pasturas del campo natural. Llovió y la mejoría en cuanto a la calidad del campo natural es notoria por el color, se observa crecimiento debido en parte a la rehidratación de las pasturas. En general la condición corporal de vacas de cría es normal para la época.

Las invernadas de vacas y novillos que disponen de pasto presentan ganancias del orden de 0,4 kg/día, indicando el aumento de la calidad del pasto en dichos predios. Las aguadas si bien no están en su nivel óptimo de disponibilidad, no se registran problemas de gravedad.

Departamento de Salto

Se registraron precipitaciones en la última semana de marzo con valores entre 40 mm y trazas. La zona de menores precipitaciones fue el centro este del departamento. Las pasturas naturales se mantienen con buenas disponibilidades en general, verdes y en crecimiento. Todas las aguadas (naturales y artificiales) se encuentran en disminución, debido a que las lluvias ocurridas no han sido en cantidad e intensidad suficientes, sin registrarse casos de gravedad.

Ha culminado el entore tradicional en los rodeos de cría. El estado de los animales ha evolucionado favorablemente durante este, y se encuentran con buena condición corporal en términos generales. No se ven en el departamento animales sentidos. Diagnósticos de gestación realizados hasta hoy han arrojado resultados diferentes, desde 40% a 90%, marcando una clara diversidad de acuerdo al predio. También se ha encontrado valores de diagnóstico bajos (50 – 70%) para la categoría vaquillonas de primer entore.

Departamento de Paysandú

El día 1° de abril, se registraron episodios de lluvia en gran parte del departamento. Las pasturas naturales presentan buenos niveles de disponibilidad en las diferentes zonas del departamento. En algunos predios, se están cerrando potreros con el propósito de diferir pasto para la salida de invierno (agosto). La calidad del pasto es buena para la época.

El estado de las aguadas es lo que más preocupa en este momento. Se puede afirmar que en Paysandú, el estado de los rodeos es de bueno a muy bueno.

Algunos datos de diagnósticos de gestación según zona: En Corrales, Vaquillonas y vacas sin ternero, 91%; en Santa Blanca, 92% en vaquillonas; en Queguay Chico, 85%, y Zona de Sauce de Abajo: 85%.

Departamento de Río Negro

En la noche del 1º de abril, se registraron lluvias de entre 8 y 30 mm. La situación, sigue siendo buena como se describió en los informes anteriores. Las aguadas no están en su nivel óptimo, pero por el momento no presentan problemas importantes.

La disponibilidad de forraje es de aceptable a muy buena en la mayoría de los casos. Las últimas lluvias han colaborado en el rebrote de los campos. La situación general en el departamento sigue siendo buena, lejos de poder hacer referencia a una sequía.

En cuanto al cultivo de maíz, se está finalizando su cosecha con rendimientos promedio de 5.000 a 6.000 kg/ha. La soja está en su ciclo final, en algunos casos se ha comenzado la cosecha con rendimientos de 2.000 kilos, en campos donde el año pasado rindieron en torno a los 3.000 kilos/ha. Es un dato que preocupa, pero aún no se puede generalizar nada ya que son casos muy puntuales, habría que esperar a tener más datos.

La condición corporal de los animales del rodeo es muy buena.

Algunos datos de diagnósticos de gestación: vaquillonas de primer entore de 95%, segundo entore 85% y vacas multíparas de 90%.