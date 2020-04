Según informe del Plan Agropecuario

Los técnicos del Plan Agropecuario continúan realizando informes semanales sobre la situación agropecuaria en las diferentes zonas.

En el informe semanal de la regional litoral norte, la situación permanece prácticamente igual a la semana anterior.

ARTIGAS

Atravesando el último mes donde se podría esperar juntar por lo menos 1 cm de pasto en campo natural las lluvias se hacen rogar y ya están haciendo falta. Además de lo anterior se registran por las noches temperaturas bajas donde incluso en algunos bajos se formaron heladas.

La zona este de Artigas es la que tiene menor porcentaje de agua en sus suelos, esto debido a la menor ocurrencia de lluvias en esa zona y por ser suelos más superficiales.

Pasturas naturales

Siguen apareciendo predios que cuentan con baja disponibilidad de forraje de campo natural para atravesar el invierno, estos casos no pueden generalizarse porque son casos aislados en zonas de suelo superficial y que han tenido menor volumen de lluvias. Básicamente en la SP 10ª y 11ª. Se mantiene el comentario del informe anterior de que aún no se puede considerar como un problema grave ya que en el resto del departamento la generalidad es de que hay pasto disponible que seguramente deberá ser acompañado de algún tipo de suplemento proteico para mejorar su digestibilidad.

Pasturas sembradas

Hay preocupación entre los productores que sembraron verdeos de invierno (básicamente raigrás) y praderas dado a que las chacras tienen poca humedad y no hay anuncios de lluvia.

Ganados

Los diagnósticos de gestación realizados en diversas zonas del Departamento arrojan resultados diferentes, yendo de más de 90% de preñadas hasta 40%. Aún no se puede hablar de algo general porque están empezando.

La condición corporal de las vacas es buena en general.

Aguadas

Las aguadas no están en su nivel óptimo de disponibilidad.

SALTO

En esta semana no se concretaron precipitaciones, y en el este de Salto no se registran lluvias significativas desde el 19 de marzo. No se han registrado heladas meteorológicas.

Pasturas naturales

Las pasturas naturales se mantienen con buenas disponibilidades en la mayor parte del departamento, con relaciones de verde/seco entre 55 a 65% . En la zona este del departamento, seccionales policiales 11 y 12 se ha comenzado a notar déficit hídrico a partir de la coloración de los tapices, marcándose claramente los suelos de basalto superficial con color amarillento.

Aguadas

Todas las aguadas (naturales y artificiales) siguen en disminución debido a escasez de lluvias copiosas e intensas y por lo tanto poco escurrimiento superficial. En la zona este del departamento hay tajamares de buenas dimensiones con menos del 50% de su capacidad.

Ganados

Ha culminado el entore tradicional en los rodeos de cría con buenos resultados. El estado de los ganados es bueno, aunque se observan predios con ganados en peor condición. Diagnósticos de gestación realizados hasta hoy han arrojado buenos resultados en general entre 75 y 85 % de preñez, pero se observan valores bastante extremos, desde 50% a 93%, marcando una clara diversidad en las situaciones prediales. Se están realizando normalmente los destetes de terneros nacidos en primavera, observándose buenos pesos.

Mercados

Categorías de terneros/as y de 1-2 años han comenzado a bajar de valor. Existe demanda y comienza la oferta en zafra de terneros obteniéndose valores entorno a los 2,30 U$S/kg. Categorías de animales más grandes y formados han tenido una corrección a la baja en los precios. Los ganados gordos tienden a subir de precios debido a la escasa oferta de animales bien terminados.

PAYSANDÚ

Durante la pasada semana, se registraron precipitaciones muy escasas (máximos de 5-6 mm) en algunas zonas del departamento.

Pasturas naturales

Las pasturas naturales siguen presentan buenos niveles de disponibilidad.

La calidad del pasto es buena para la época. No obstante, en las regiones con predominancia de suelos superficiales (fundamentalmente las Seccionales 8º; 9º, 10º y 11º) se observa una acelerada pérdida de la misma producto de la sucesión de días con muy bajas precipitaciones en esas zonas.

Aguadas

No hay cambios significativos en este tema.

El estado de las aguadas representa el punto de mayor atención en el momento actual en el departamento.

Ganados

El estado general de todas las categorías es muy bueno.

El peso al destete de los terneros es muy bueno en general.

Datos de diagnósticos de gestación, siguen mostrando muy buenos niveles de preñez en los rodeos ( en varios casos por encima del 90 %, incluso en rodeos de hasta 1.000 vientres).

Se desarrolla con normalidad la encarnerada. El estado de los ovinos es muy bueno.

Aspectos comerciales

Venta fluída de terneros. Además se ha comenzado a embarcar nuevamente (sobre todo vacas gordas), luego de algunas semanas en que se debieron reprogramar algunos embarques que habían sido pactados.

Los precios alcanzados, son muy similares a los del año anterior en esta época y con una apreciación del dólar del entorno del 25-28% a esa fecha.

En síntesis (igual que informe anterior):

No existe déficit hídrico ni crisis forrajera a la fecha.

Se presentan problemas (no generalizados) de aguadas para abrevadero.

La oferta de forraje del tapiz natural es buena y el estado general de los animales es bueno a muy bueno.

RIO NEGRO

Al comienzo de la semana se registraron lluvias con un promedio de 15- 20 mm en varias zonas del departamento.

Por otro lado, en alguna zona puntual en las primeras semanas de abril ya se registró alguna helada, pero por el momento han sido aisladas en el tiempo.

Aguadas

Tanto los tajamares como cañadas son los motivos más preocupantes ya que continúan bajando su caudal. Las lluvias no han sido lo necesariamente abundantes e intensas como para recuperar el llenado de estas aguadas. De todos modos, no se han registrado problemas de severa magnitud.

Pasturas naturales

Como se comentó en el informe anterior, la disponibilidad de forraje es de aceptable a muy buena en diferentes zonas del departamento para la época, en aquellos predios donde manejan cargas ajustadas. Las últimas lluvias han colaborado en el rebrote de otoño de los campos.

La situación general en el departamento sigue siendo buena, manteniéndose por fuera de la zona de sequía.

Agricultura

Está empezando el fuerte de la cosecha del cultivo de soja, donde se han obtenido rendimientos inferiores a los esperados y a los obtenidos el año pasado en las mismas chacras, hablamos de rindes desde 1.500 a 2.700 kilos/ha.

Ganados

Se están realizando los destetes, sin mayores problemas de manejo. Los terneros están con buenos pesos de destete en general, y el resto de las categorías sin ningún tipo de problemas.

La condición corporal de los rodeos en general es buena y muy buena.

Los datos de diagnóstico de gestación siguen siendo buenos como se vio en el último informe. Datos nuevos de esta semana muestran números de 90-92% de preñez general de los rodeos.