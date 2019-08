Por Nicolás Caiazzo

Martes 30 y miércoles 31 de julio son dos días que seguramente quedarán en la historia del hockey departamental tras la concreción de un sueño que ha perdurado con el paso de los años en varios actores y que ha llegado a su concreción con la realización de una Liga que ha integrado a las cuatro instituciones de nuestro departamento: Club Remeros, U7, Hockey Recreativo Deportivo Artigas y Vaimaca Rugby Club.

Si bien cada una de las instituciones desde hace ya varios años se encuentran representando a nuestro departamento en diferentes Ligas y copas en nuestro país, así como también en la Argentina, el competir entre sí era algo que estaba en debe entre los clubes nombrados anteriormente.

Sinfines de entrenamientos, viajes y partidos amistosos, sumados a la progresión en el conocimiento/profesionalización de cada uno de los entrenadores y el boom de un deporte que ha llegado para instalarse entre las jóvenes de nuestro departamento que han optado por acercarse a fomentar la práctica del mismo en gran número, y que en la sumatoria de todos estos factores incitaron a que hoy se desarrolle esta disciplina en nuestra ciudad.

En principio la actividad se estará desarrollando en las instalaciones del Club Remeros (Saturnino Ribes y Av. Garibaldi), ya que esta institución aporta con la infraestructura necesaria para el desarrollo de dichos encuentros. Los formatos de enfrentamiento son en modalidad seven (7 vs 7) en Reserva y a nivel de Primera en formato de once (11 vs 11).

RESULTADOS

El martes 30 fue tuno de la categoría reservas y el 31 de julio se disputó la actividad a nivel de primera división.

RESERVA

Club Remeros 7 – Hockey Recreativo Deportivo Artigas 0

Vaimaca Rugby Club 2 – U7 3

Nota: si bien al término de los encuentros hay un resultado, no se tienen en cuenta los mismos y no suman puntos.

PRIMERA

Club Remeros 3 – Hockey Recreativo Deportivo Artigas 0

Vaimaca Rugby Club 1 – U7 0