Pueblo Lavalleja. Por Yamandú Leal

Tras el Balance de las obras realizadas en el municipio en el pasado 2017, y el anuncio de las que se llevarán a cabo en éste 2018, el Alcalde Diego Henderson, se dirigió a los presentes con las siguientes palabras:

“Buenas noches para todos. Gracias por venir a los vecinos de Pueblo Las Flores, de Migliaro y a los que fueron beneficiarios de estos servicios tan indispensables.

Queda poco por decir, con lo que dijeron los compañeros y el intendente; pero, como decía Andrés (Lima), no vamos a tener otra oportunidad de una nueva inauguración acá en la localidad en este 2017.

Para nosotros, fue un año muy bueno en lo que es obras y actividades, porque a veces, la gente ve las obras, pero también hay una cantidad de actividades que se están realizando en el Municipio, que no se hacían antes.

Por supuesto que falta mucho para mejorar, pero creo que en 2017, arrancamos un año espectacular, con obras necesarias para la gente. Voy a tratar de hacer memoria de lo que se ha hecho. Voy a arrancar desde Cuchilla de Guaviyú hacia Colonia Lavalleja”.

GUAVIYÚ DE ARAPEY

Salón Comunal

“Hace dos o tres meses atrás, reinauguramos el Salón Comunal de Cuchilla de Guaviyú, después de estar tres años abandonado como es de público conocimiento. Una tormenta hizo que volara el techo; nosotros, con mano de obra de nuestros funcionarios, con recursos del municipio, pudimos lograr techar el salón, mejorar la pintura, toda la parte eléctrica se hizo nueva; una obra sumamente importante para la Cuchilla de Guaviyú. La gente no tenía un lugar para reunirse, para hacer una capacitación, un cumpleaños, no había nada. Lo terminamos, quedó precioso; no lo digo yo, sino la gente de la zona”.

Primera Casa de la Juventud del interior

“Tenemos un equipo de cuatro funcionarios que están abocados en la localidad. Hicimos un Comodato con la Sociedad Rural de Guaviyú de Arapey por veinte años. La Sociedad nos cede un espacio de lo que fue un almacén por muchos años, donde se va a crear la primera Casa de la Juventud en el interior; es única en el país, porque hay Casas de la Juventud que están a más de 15 kilómetros.

En este caso va a estar a 150 kilómetros de la ciudad de Salto; es algo único en el país, con la ayuda de la Intendencia, y también del Municipio, el que está aportando la mano de obra y algo de materiales, y en breve, inauguraremos esa obra para la localidad”.

PUEBLO RUSO

“En el Pueblo hay una obra que no se la ha terminado en el 2017; es una obra en dos partes: la Intendencia de Salto y el Municipio. Allí se va a construir un Salón Comunal, también para esa localidad, que cuenta con 20 y 30 vecinos, lo que también es necesario, será un salón multiuso.

El Municipio hizo los pelotones; ahí va a ir un contenedor, ya está todo el material para las aberturas y todo eso. Entre febrero y el mes de marzo de 2018, con mano de obra del Municipio y alguna ayuda de la Intendencia, lo vamos a culminar en los primeros meses de este año”.

PUEBLO OLIVERA

Caminería

“Pasamos a Pueblo Olivera, donde se hizo la caminería. Nos decían los vecinos que, hace como treinta años que viven ahí y nunca vieron un trabajo como el que se realizó este año. Una recarga prácticamente total de la caminería; se hizo inclusive algunos caminos que no estaban, pero allí llegamos y lo hicimos, porque era un pedido de la gente.

También, vamos a comprar dos contenedores y allí en la plaza se va a instalar un Taller Multiuso para ese Pueblo. Seguramente entre febrero, marzo o abril, estaría pronta la obra en ese lugar”.

PUEBLO FERREIRA

Pozo semisurgente

“Para Pueblo Ferreira, no teníamos nada para el 2017, pero surgió que el pozo de agua surgente, se secó, y ya previendo desde el Municipio, que tenía problemas cuando llegaba el verano y se complicaba.

El año pasado se hizo una perforación, un pozo semisurgente; el motivo del tiempo, que empezó a secar y a hacer escasear el agua en la zona, la que quedó sin agua. Pero, inmediatamente fuimos con todos los funcionarios, y pudimos habilitar ese pozo nuevo. Hoy en día, Pueblo Ferreira está contando sin problemas, con agua potable”.

AMARALES Y LOS MORA

“Para la zona de Amarales, inauguramos una obra que me hizo realmente emocionar, porque ahí, 48 familias fueron beneficiadas, incluyendo la zona Los Mora. Una obra prácticamente pura y exclusivamente del Municipio, con recursos del Gobierno Nacional.

Las partidas que nos vienen durante todo el año, pudo logar una obra que en conjunto con esta obra que estamos inaugurando hoy, pasa los 800 mil pesos. Esa obra, se hizo el pozo semisurgente, se colocó una bomba para agua, el tanque, como 3.000 metros de instalación de caño uno y medio.

Lo importante es que 48 familias pudieron contar con ese servicio elemental; por suerte con el apoyo de los Concejales y de la Intendencia, desde mayo, esa gente está contando con agua potable”.

PUEBLOS LAS FLORES Y LA BOLSA

Instalación de 61 focos nuevos de luz

“Como dijo el Intendente, se instaló 61 focos nuevos entre Las Flores y La Bolsa, si bien prácticamente en Las Flores se hizo el alumbrado prácticamente a nuevo, en La Bolsa, también se mejoró. Los vecinos lo pedían, realmente era necesario para la zona. Allí los servicios hay que tomarlos (el ómnibus) a la cinco de la mañana, hay que madrugar bastante, y lo pudimos lograr en conjunto con la Intendencia”.

PUEBLO MIGLIARO

Camino en la Cuadra del Municipio

“Esa fue una obra en conjunto con la Intendencia, con el Programa Uruguay Trabaja y el Municipio. Le pedimos el molde de las macetas que están colocando en la ciudad de Salto, que están quedando preciosas, con materiales del Municipio y mano de obra de Uruguay Trabaja. Se lograron esas macetas, también le pedimos al intendente, algunos faroles para recuperar, y con nuestro electricista recuperamos 10 faroles, que se colocaron en el alumbrado, todo con el Programa Uruguay Trabaja y el Municipio, que también dio una mano”.

Avenida Juan Antonio Lavalleja

“Se hizo a nuevo 1800 metros de asfalto. Se hizo con las tres capas que realmente es necesario; se hizo un trabajo bien hecho, para que durara en el tiempo”.

Ambulancia nueva

“Si bien no fue una participación directa desde el Consejo, en cada reunión se trataba el tema de la ambulancia. Aquí tengo presente al Presidente de la Comisión de Apoyo de la Policlínica, Pedro Ribero, con quien fuimos varias veces a ASSE, con los Directores de ASSE, y de la RAB, con tantas idas y venidas, de algunas presiones por ahí, y más allá de la comunidad, se logró la ambulancia nueva para Colonia Lavalleja. Seguramente se me escapa alguna otra obra”.

Capacitaciones en Pintura y Restauración

“El Municipio ha aportado la capacitación de Corte y Confección. Son entre 40 y 50 mujeres que están allí. Es un aporte hecho con dinero del Municipio”.

Festival de Huellas y Tradición

“Ha crecido mucho, y este año superó todas las expectativas. Todo el acondicionamiento del predio, del alumbrado, de los baños, todo lo que es la mejora del lugar, la hicimos desde el Municipio; inclusive, aporte económico para ómnibus para la fiesta. Un festival inmenso de grande, ha marcado realmente no sólo a Colonia Lavalleja, sino que ya es de toda la zona. Ha crecido como nunca en estos dos últimos años”.