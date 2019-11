La víctima evoluciona favorablemente en cuidados intensivos

El pasado 16 de noviembre, una mujer mayor de edad sufrió un siniestro de tránsito, siendo internada en CTI, tras ser colisionada por una camioneta que se dio a la fuga. Actualmente, la misma se encuentra “mejorando” de acuerdo a lo informado por personal médico. Se informa el estado de la misma que se encuentra en CTI, “mejorando”. Procedieron por parte del personal de la Brigada de Tránsito y con la colaboración de la Dirección de Investigaciones, a recabar información para dar con el paradero del conductor del vehículo, siendo localizado el mismo y su propietario, tratándose de un hombre mayor de edad, quien fue puesto en conocimiento y, por orden del Fiscal, se dispuso: “Emplazar al mismo con abogado defensor y se recabe estado de salud de la víctima”. Se continúa trabajando.

Menor rapiñado en San Martín y Andrés Latorre

En la noche del miércoles, a las 20:54, personal policial concurrió hasta calle San Martín y Andrés Latorre, donde se produjo una rapiña.

Se entrevistó a un menor de edad en presencia de un adulto, quien manifestó que, caminaba por la vía pública, cuando fue abordado por dos individuos, los que, mediante amenazas con arma blanca, le sustrajeron el celular. Agregó que, no resultó lesionado. Se realizaron amplias recorridas por la zona; trabajando en el caso personal de la Dirección de Investigaciones.

Una mujer fue agredida agolpes de puño por su ex quien tenía prohibición de acercamiento

A la hora 0:35 de ayer, efectivos policiales se hicieron presentes en un negocio ubicado en Avenida Patulé, donde se suscitó un conflicto familiar. En el lugar, fue entrevistada una mujer mayor de edad, quien manifestó que, se encontraba en un comercio, cuando llegó su ex pareja, quien tenía prohibición de acercamiento y, sin mediar palabras, le propinó varios golpes de puño, acercándose un hombre a defenderla, quien también resultó agredido. Personal de monitoreo electrónico, solicitó la detención del agresor por tener requisitorias pendientes.

Se realizaron varias recorridas en procura del mismo, sin lograr hallarlo. Consultado el Juez de Turno, dispuso: “custodia de la femenina hasta nueva orden”. Trabaja personal de la Unidad Especializada.