La “U” y Chaná serán los líderes al cierre de la segunda rueda en la “A”

Habrá que ver, pero con los cruces que se estarán registrando en esta séptima y última fecha de la segunda rueda en la divisional “A”, nos parece que tanto Universitario y Chaná ganarán sus próximos compromisos fijados (ambos son favoritos), y de esta forma llegarán con la misma cantidad de puntos al cierre de la segunda rueda (luego faltará la tercera), y será el saldo de goles, el que decida al ganador de rueda.

Partidos para la 7ª fecha (2ª rueda) en la “A”

Ceibal vs Universitario. / Chaná vs Salto Rowing.

Ferro Carril vs Florida. / River Plate vs Atlético Arsenal.

Posiciones “A”

Universitario 30, Chaná 30, Ferro Carril 27, Atlético Arsenal 19, Florida 15, River Plate 14, Ceibal 10, Salto Rowing 8.

Tigre vs Barcelona… el “súper” destacado en la “B”

Partidos para la 4ª fecha (2ª rueda) en la “B”

Dublín Central vs Almagro. / Tigre vs Barcelona.

Parque Solari vs Atlético Juventus. / G 5 vs Peñarol.

Libre: Saladero.

Posiciones “B”

Almagro 31, Barcelona 31, Tigre 28, Parque Solari 25, G 5 21, Peñarol 13, Dublín Central 7, Saladero 6.