El Departamento de Recursos Humanos del CENUR LITORAL NORTE – Sede Salto de la Universidad de la República, dio a conocer diferentes llamados a cargos para la sede universitaria en las Facultades de Química, Ciencias, Agronomía e Ingeniería.

Facultad de Agronomía

CARPETA Nro. 9961 (020400-001780-17)

1 (un) cargo de Ayudante del Dpto. de Suelos y Aguas (Esc. G. Grado 1, 10 hs sem.), a partir de la toma de posesión (no antes del 09.03.18) y por un período de 2 (dos) meses, financiación 1.1 Fondos no estructurales del citado Dpto., llave 200 010 100

Bases: «La presente convocatoria se enmarca en la Política de Calidad con equidad de género que el Consejo de Facultad de Agronomía aprobó (Resolución 541 del 09.05.2016), la que promueve la integración de mujeres y varones en todos los cargos sin discriminación alguna en este servicio».

PERIODO DE INSCRIPCIÓN

Apertura: 24 de enero 2018

Cierre: 7 de febrero 2018

Facultad de Ingeniería

REPARTIDO Nº 05/18 – LLAMADO Nº 06/2018

Exp.311220-000016-16

Se llama a CONCURSO DE MÉRITOS para la provisión en efectividad de dos cargos de ASISTENTE (Esc. G, Grado 2, 40 horas semanales con Compensación por Residencia en el Interior), Perfil «Ingeniería Biológica» para el Polo de Desarrollo Universitario (PDU) – «Grupo de Ingeniería Aplicada a los Procesos Agricolas y Biológicos» CENUR (Centro Universitario Regional) Litoral Norte – Sede Paysandú – SRA (Servicio de Referencia Académica) Facultad de Ingeniería.

Interrelaciones Jerárquicas:

Tiene dependencia directa del Polo de Desarrollo Universitario «Grupo de Ingeniería Aplicada a los Procesos Agrícolas y Biológicos». Dicho Polo depende del Consejo Directivo Central a través del Consejo del CENUR Litoral Norte y la Comisión Coordinadora del Interior, hasta que aquel disponga el traspaso de los cargos docentes a la estructura académica del CENUR correspondiente.

Presentación:

Los aspirantes presentarán una relación de méritos y antecedentes bajo la forma de declaración jurada, sin perjuicio de la potestad de la Comisión Asesora o Tribunal en su caso, de requerir la presentación de documentación probatoria de alguno o algunos de los méritos o antecedentes invocados, conforme a lo dispuesto por el artículo 21 del Estatuto del Personal Docente.

Servicio de Referencia Académica:

Tiene como Servicio de Referencia Académica a la Facultad de Ingeniería.

Normativa aplicable al cargo:

El docente que resulte designado como resultado de este llamado se regirá por la siguiente normativa:

• Estatuto del Personal Docente

• Ordenanza sobre la provisión de cargos docentes para los Polos de Desarrollo Universitario.

Quien resulte designado para el cargo deberá radicarse en Paysandú y participar de las actividades de investigación, enseñanza y extensión de la carrera de Ingeniería Biológica ejerciendo las funciones acordes a su cargo. Asimismo deberá participar de las actividades a desarrollar por el colectivo docente del CENUR e interactuar con otras unidades académicas de la Universidad que conforman el CENUR, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza para la provisión de cargos docentes para los Polos de Desarrollo Univeritario (art. 6)

BASES PARTICULARES:

ORIENTACIÓN:

Ingeniería Biomédica, Bioingeniería o Ingeniería Biológica.

MATERIAS AFINES:

Biológicas: Fisiología, Patología, Fisiopatología, Anatomía.

Ingeniería: Procesamiento de Señales, Electrónica.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

Participar de la líneas de investigación de Procesamiento de Señales en el área de Ingeniería Biológica.

Biológica, en particular en el laboratorio de exploración no invasiva.

Participar en actividades de docencia en el área de procesamiento de señales en la carrera de Ingeniería Biológica.

TRIBUNAL:

Ricardo Armentano, Juan Cardelino y Gastón Notte.

INSCRIPCIONES: desde el 22 de enero de 2018 hasta el 20 de febrero de 2018 inclusive, en la Sección Concursos de la Facultad de Ingeniería, calle Julio Herrera y Reissig 565, o en el Centro Universitario Regional Litoral Norte (CENUR Litoral Norte) de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 horas. Presentar relación de méritos y antecedentes en un solo ejemplar.

La inscripción es personal o por apoderado notarial, siendo imprescindible la presentación de cédula de identidad vigente.

Transcurrido dicho plazo no se admitirá la presentación de aspirantes ni de documentación complementaria a las aspiraciones.

En cumplimiento de la resolución Nº 2490 del Consejo de Facultad de Ingeniería, de fecha 24 de octubre de 2013, recaída en el Expediente Nº 061110-002840-13, se da conocimiento de las normas que rigen a los llamados a aspirantes y a los concursos para la provisión de cargos docentes, a través del siguiente link:

Facultad de Ciencias

LLAMADO Nº 008/18 – Llamar a concurso de méritos y pruebas para la provisión efectiva de un cargo de Ayudante para cumplir funciones en el PDU de Genómica y Bioinformática EFECTIVO Gdo. 1, 40 hs.

Perfil del cargo:

Egresado o estudiante avanzado de carreras como Licenciatura en Biología, Biología Humana, Bioquímica, Ingeniería Biológica, Agronomía, Veterinaria, Bioquímico Clínico, Químico Farmacéutico, o informático con conocimientos en biología o demostrada formación equivalente. Con interés en formarse y trabajar asistiendo a la docencia e investigación en materias afines a las Ciencias Biológicas (biología molecular, biotecnología) y la bioinformática. Con facilidad para el uso de computador y dispuesto a aprender el manejo de programas de bioinformática

Actividades a realizar:

Puntaje de los Méritos: 30 puntos

1- Escolaridad: 18 puntos

2- Actividad de Enseñanza: 4 puntos

3- Actividad de Investigación: 5 puntos

4- Otras actividades académicas: 1.5 puntos

5- Títulos y experiencia laboral: 1.5 puntos

PRUEBAS

Puntaje de la primera prueba (teórica): 40 puntos

Tendrá una duración de dos horas en la que se deberá desarrollar un tema de los propuestos, sorteado con 24 horas de anticipación

Temario para la prueba escrita:

* Métodos de Secuenciación de ADN

* Métodos usados para alineamiento de dos o más secuencias

* Uso de microarreglos de SNPs, metodología y análisis

Puntaje de la segunda prueba (teórico práctica): 30 puntos

Diseño de un protocolo experimental de uno de los temas propuestos, el que será presentado en una disertación oral de 30 minutos máximo. El tema será sorteado 48 horas antes de la misma.

Temario de la segunda prueba:

* Estudio de expresión génica diferencial

* Estudio de localización subcelular de proteínas

* Ensayo de edición genómica mediante CRISPR/Cas

INSCRIPCIONES: DESDE LAS 9:00 DEL DÍA 10 DE ENERO DE 2018 HASTA LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 15 DE MARZO DE 2018.