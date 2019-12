En la franja querían sorteo; neutrales inclinaron la balanza

La reunión previa entre los delegados de los cuatro clubes involucrados en la nueva instancia de definición, tras la liguilla que marcó un cuádruple empate en la «A». Correspondía determinar dos partidos y los ganadores con destino a la final. Ya en plena sesión del Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol ayer a la noche, y al momento de fijarse los partidos de semifinales, surgió la postura del delegado de Ferro Carril, Hugo Morat, «y que quede en actas que nosotros votamos para que se sortearan los partidos».

El hecho es que los dos partidos fueron digitados y la voluntad de tres neutrales fue clave para inclinar la balanza. La decisión consumada, aunque Ferro pateara los tarros.

Al cabo de la sesión se dijo que «para el interés financiero, era clave que un equipo de barrio fuese finalista». Tras los partidos semifinales un equipo «de barrio» será finalista: Ceibal o Gladiador.

EN LA ESCENA

Definitivamente se jugarán los partidos semifinales el próximo domingo 8 de diciembre en el Parque Ernesto Dickinson.

A la hora 17.30′: Ferro Carril vs Universitario.

A la hora 20′: Ceibal vs Gladiador.

Los ganadores con destino a la final de la liguilla, la que se jugará el domingo 15 de diciembre en horario a definirse. De resultar necesario un partido adicional (si Universitario no es primero en la liguilla) y alcanza como mínimo el tercer puesto, la disputa está prevista para el sábado 21 o domingo 22 de diciembre.

En tanto, para tener en cuenta, el jugador que haya sumado dos tarjetas amarillas, no podrá jugar el partido correspondiente el turno de semifinales.

«SON UNA MANGA DE LADRONES»

Solamente un expulsado en la tercera fecha de la liguilla: Franco Souza de Ferro Carril. De acuerdo a la causal del árbitro, el insulto que no faltó y la frase que fue estampada en el formulario. «Son una manga de ladrones», apuntó el ferrocarrilero.

En tanto el Tribunal Arbitral no se pronunció en torno a Emilio Silva, el Director Técnico de Universitario, expulsado ante Gladiador.