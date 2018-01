Pueblo Lavalleja, por Yamandú Leal

Última parte de la entrevista que le realizamos a la diputada, por el departamento de Salto Manuela Mutti, del MPP(Frente Amplio).

¿Soñaste alguna vez en tu vida, estar allá en el Parlamento o fue una quimera?, ¿cómo surgió esto de ser diputada por nuestro departamento?

En realidad, no era un objetivo en sí nuestro. Siempre fui militante, mi objetivo es ser militante, porque estoy convencida de las causas, por las cuales “peleo”.

- ¿por qué “peleas”?

Peleo por una sociedad más justa y creo que la herramienta de la política, siempre pensé y dicen que la política es el arte de hacer posible lo necesario y entonces es una muy buena herramienta para transformar la sociedad y ese sentido nunca va objetivo, más que el de militancia y tratar de transformar desde mi lugar las cosas que creo que están mal y sumar un grano de arena organizadamente a través de los partidos políticos, para transformar la sociedad así que el fin de un cargo, no es un fin en sí mismo, en realidad es una consecuencia de un montón de acciones que se dieron capaz de forma fortuita, pero que no lo buscamos.

¿Me queda una última… Manuela, vas a seguir arriba, qué aspiras y cuál es tu objetivo?

Mi objetivo es seguir militando para cambiar la sociedad en el lugar en donde decida mi organización política y la sociedad que estemos. En sí no es un lugar. Mi objetivo es tener la posibilidad de seguir haciendo lo que me gusta, que es militar y también dar clases. Yo en mi casa soy docente, en este momento no estoy ejerciendo, porque no es compatible con el cargo, pero donde me toque estar voy a estar haciendo lo mismo de tratar de sumar mi granito de arena como ciudadana para poder modificar las cosas.