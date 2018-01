Pueblo Lavalleja, por Yamandú Leal

Dialogamos con la diputada Manuela Mutti del MPP, F.A. No solamente brindó su reflexión acerca de la ambulancia sino también habló sobre temas relacionados con su actividad en el parlamento y otros asuntos que marcan la sociedad uruguaya.

“La verdad es que estamos muy contentos por este acontecimiento que es tener una ambulancia totalmente equipada, nueva cero kilómetro para el departamento de Salto y principalmente para la Colonia Lavalleja, porque es un reclamo de la comunidad, pero aparte era una necesidad.

Se contaba con una ambulancia que estaba vieja, que tenía algunos problemas tales como desperfectos mecánicos en forma constante.

La verdad que era algo que se estaba reclamando desde Colonia Lavalleja hacía muchísimo tiempo desde varias comisiones de apoyo a la policlínica y desde la médica.

La verdad es que esto ha significado un trabajo muy importante por parte de ASSE, que tuvo este logro y esta inversión por parte del gobierno nacional, de poder empezar a fortalecer las policlínicas rurales con equipos que realmente verlos da la pauta que vale la pena y que son equipos que van a tener mucha durabilidad y por ello es importante la responsabilidad con la cual se lo use. Tiene un sistema de GPS; quien la ve por adentro advierte que tiene una alta calidad.

En cuanto a la parte médica totalmente lavable por dentro.

Para poder mantener la higiene en los casos de accidentes graves o traslados, va a cumplir una gran función.

-¿Cómo ve esto de la mujer en la política, que se está sumando más gente joven como tú’ ¿Qué nos puedes decir de este momento que está viviendo nuestro país?

– “Creo que responde a un cambio cultural y a un cambio social muy importante en cuanto a la participación de la mujer en todos los ámbitos sociales.

Cuando una mujer se encuentra en un cargo de representatividad como es mi caso porque antes transitábamos otros lugares de participación, política, participación social que nos llevan a ocupar un cargo de representatividad.

Considero que responde a un cambio muy fuerte que es para bien. Se refiere a que cada vez somos más democráticos porque cuando el Parlamento refleja la sociedad entera, mujeres, hombres, se reflejan todas las diferencias de género y se empieza a romper con esta cultura machista del patriarcado, en el cual ciertos saberes, ciertas habilidades estaban solamente destinadas a los varones, inclusive a varones de determinada generación.

Había jóvenes dentro del Parlamento. Es un cambio bastante grande que ha sido para bien.

Creo yo que nos hace más democráticos, nos hace más representativos y tenemos que empezar a dar una batalla. Las mujeres y los hombres también.

Creo que cuando nosotros hablamos de la liberación de la mujer, hablamos también de la liberación del hombre.

- ¿Está de acuerdo con la Ley del Aborto que fue aprobada?

“Primero yo estoy de acuerdo con la ley que habla de la interrupción voluntaria del embarazo y que reglamenta esta actividad. Obviamente que en mi caso nadie va a estar bajo la apología para que la gente aborte.

Lo importante es que las mujeres que abortan lo hagan legalmente. En la época de los abortos ilegales muchísimas mujeres morían.

El Estado debe brindarles la garantía de que se lo pueda hacer en algún lugar que no sea clandestino, que no sea oculto. No voy a decir que estoy a favor del aborto pero sí a favor de la ley”.

- ¿Cómo es su relación en el Parlamento con las demás fuerzas políticas?

– “Nuestro vínculo de trabajo es muy bueno. Creo que ello sucede en los países democráticos y que a las diferencias políticas las canalizamos desde lo político.

Desde lo personal, es un trato totalmente cordial, de discrepancias. Muchas veces somos muy bravos discutiendo pero el relacionamiento es muy bueno.

Conversamos, dialogamos y llegamos a acuerdos también.

Creo que de ello se trata la democracia, de no ponernos un capuchón dentro de lo que pensamos; es tratar siempre de dialogar y llegar a un consenso.

- ¿Qué proyectos tiene a vuelo de pájaro pensado para nuestro departamento en el 2018 – 2019?

“Nosotros venimos trabajando en varias cosas. Estamos a la vista de un nuevo proyecto de ley.

- ¿A qué se refiere dicho proyecto?

– “A la participación de la mujer en los eventos culturales, sobre todo de canto y la participación económica del Estado en relación a esto. Estamos trabajando fuertemente con un equipo de artistas femeninas como el caso de Érika Busch, una de las impulsoras de esto. Ana Prada, la Pata Kramer también se ha metido al hombro esta propuesta. Mónica Navarro también está trabajando y otras artistas se van sumando.

Se trata de una propuesta a nivel nacional que va a tener impacto en lo local y en lo departamental a nivel cultural.

Esperamos que así sea y que se desarrolle en todo el país. Por otro lado estamos trabajando en varias cosas para el departamento de Salto. Nos hemos reunido con la Ministra de Industria para tratar el tema laboral del departamento.

En este mes de diciembre recorriendo el departamento junto a la Comisión de Legislación Laboral para llevarles un pantallazo y un panorama después de la granizada y de lo que generó. También se trató la temática de la desocupación. La idea es ver y pensar todos juntos qué podemos sumar para transformar esa realidad.

En cuanto a la Educación, la Diputada Mutti decía lo siguiente: estamos trabajando algunas cosas qye es lo que ya está por concretarse para en el 2019 en el Liceo No. 8

Estuvimos en el tema del Palacio Beltrame y lo seguimos trabajando junto a la Ministra María Julia Muñoz como una forma de tener más aulas para la Universidad de la República. Esperamos que en este 2018 se concrete el comodato del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, le ceda al Ministerio de Educación y Cultura el edificio y poder comenzar con la restauración, generando ese espacio educativo que fortalezca las propuestas del departamento”.