Ley Trans

En la mañana de ayer llegó hasta la redacción de EL PUEBLO el diputado nacionalista Carlos Iafigliola, en el marco de la gira que viene cumpliendo por el país a fin de incentivar a la población a que concurra a votar para derogar la Ley Nº 19.684, conocida como Ley Trans el próximo 4 de agosto. Destacó que se trata de un pre referéndum que, para habilitar un referéndum sobre la ley, necesita un 25% del padrón de uruguayos habilitados para votar, algo así como 670.000 votos.

En anteriores entrevistas realizadas por este diario, Iafigliola manifestó la necesidad de derogarla por considerarla “una ley peligrosa, injusta e inconstitucional”. Ayer insistió con estos calificativos y volvió a explicar que le parece peligrosa “porque permitirá que menores de edad puedan llevar adelante procesos de hormonización para cambiar de sexo aún sin la autorización de los padres, pero también porque está atravesada por una visión ideológica que es la ideología de género, niega la biología, niega que nacemos varón y mujer”.

Cree que es injusta “porque otorga a las personas trans una serie de beneficios por encima del resto de los ciudadanos, el 1 % de los cargos públicos debe ser cubierto por personas trans. Los beneficia por encima del otro 99% a la hora de obtener viviendas, becas estudiantiles, a la hora de obtener empleo, etc., es injusta además porque el Estado uruguayo no logra garantizar medicamentos de alto costo, ni tratamientos, ni cirugías, y mucha gente termina recurriendo a colectas populares, porque no lo tiene previsto la atención de salud, y resulta que acá el Estado le va a garantizar ese tipo de intervenciones”.

Y entiende Iafigliola que es inconstitucional “porque violenta la Patria Potestad, el artículo 41 de la Constitución de la República dice claramente que quienes tienen el deber y el derecho de llevar adelante y garantizar la plenitud de la vida de sus hijos son los padres, y acá el Estado se mete como una cuña entre medio de padres e hijos… También viola el artículo 8, que dice que todos somos iguales ante la ley”.

DEBATE

Asimismo, el diputado manifestó su deseo de debatir el tema con otros diputados y senadores, pero dice que “no hay ni uno que quiera, porque ni uno solo ahora sale a defender la ley, todos se hacen los distraídos”. En tanto no quiere debatir con personas trans para no dar la idea de que se trata de una oposición con ellas, “mi oposición no es a la persona trans, es a esta ley”, dijo.