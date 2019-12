Buenos Aires, 19 dic (EFE).- La Cámara de Diputados de Argentina, en la que ningún bloque tiene mayoría, debate este jueves el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública, enviado por el Gobierno del presidente Alberto Fernández para afrontar la crisis económica. Se espera que la sesión sea extensa por la larga lista de oradores prevista, y, en caso de que los legisladores aprueben el proyecto, deberá pasar al Senado para su debate y eventual aprobación definitiva, en un pleno que se daría este mismo viernes. La sesión de hoy se da después de que el texto obtuviera el miércoles, no sin polémica por discrepancias de parte de la oposición, el visto bueno de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación General, en una reunión conjunta que duró más de 10 horas, en la que se aprobaron modificaciones al texto original y en la que distintos ministros explicaron los detalles de la norma.

MEDIDAS DE EMERGENCIA

El proyecto incluye multitud de medidas -como alza de impuestos y aranceles de exportación de productos agrícolas, el congelamiento de tarifas de servicios públicos, cambios en el ajuste de las jubilaciones y medidas de ayuda social- con las que el Ejecutivo -que asumió el 10 de diciembre- quiere afrontar la «dramática situación económica y social» que, según se especifica en el documento, atraviesa el país, en recesión desde 2018. El oficialista Frente para Todos, impulsor de la medida, no tiene mayoría propia en la Cámara de Diputados, ya que suma 120 legisladores -hoy 119, al estar un escaño pendiente de una medida cautelar-, frente a los 116 de Juntos por el Cambio, cuando se necesitan 129 bancas para tener mayoría. Juntos por el Cambio ya había adelantado que votaría en contra de que pudiera comenzar la sesión por sus discrepancias con el proyecto, aunque finalmente el peronismo logró los apoyos para que iniciara el debate. Una hora antes, la Cámara había celebrado otra sesión en la que juraron la veintena de diputados que reemplazan a quienes dejaron sus bancas para asumir como ministros u otros cargos en el Poder Ejecutivo. Entre los puntos destacados del proyecto se encuentran modificaciones en el área impositiva, que se torna clave para resolver los desequilibrios fiscales del país, y a la deuda pública, otro de los problemas que Argentina debe abordar en lo inmediato. El texto declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, de la previsión social, tarifaria, energética, sanitaria y social, y delega al Ejecutivo facultades especiales hasta el 31 de diciembre de 2020.

DISCREPANCIAS DE LA OPOSICIÓN

Entre las discrepancias de los referentes de Juntos por el Cambio, coalición que hasta el 10 de diciembre -cuando juró como presidente Fernández- era oficialista, durante el Gobierno de Mauricio Macri, está el considerar que el país no está en la situación que el actual Ejecutivo dice que está y por no querer darle poderes especiales. «El Gobierno busca un ajuste que le dé recaudación por el 2% del PBI. El ajuste se hace sobre la clase media, el campo y los jubilados. En 2018 recuperamos facultades del Congreso y ahora tropezamos con la misma piedra. Por eso no damos quórum ni avalaremos la ley #Superpoderes», expresó en Twitter el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri. Uno de los puntos que más ha llamado la atención en el proyecto es el impuesto «país» (para una Argentina inclusiva y solidaria) que gravará con una tasa del 30 % y por cinco años la compra de divisas extranjeras para atesoramiento, las compras en el exterior con tarjetas, los pagos de compras en línea en sitios del exterior, y la compra de pasajes y paquetes turísticos para viajar al exterior.