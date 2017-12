Buenos Aires, 10 dic (EFE).- El director de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Roberto Azevedo, aseguró hoy durante la inauguración oficial de la XI Conferencia Ministerial del organismo que «la amenaza del proteccionismo esta omnipresente» y apostó por «preservar y defender» el sistema multilateral de comercio.

«Debemos aprovechar esta oportunidad de la Conferencia para progresar y fijar el rumbo para nuestra labor futura. Teniendo en cuenta el contexto económico actual», añadió Azevedo en la apertura oficial del evento, que tendrá lugar en Buenos Aires hasta el próximo miércoles con autoridades del sector de los 164 países miembros de la organización.

El acto contó además con, entre otros, la presencia de los presidentes de Argentina, Mauricio Macri; Brasil, Michel Temer; Paraguay, Horacio Cartes; y Uruguay, Tabaré Vázquez y de la presidenta de la Conferencia, la excanciller argentina Susana Malcorra.

«Podemos decir que el sistema multilateral de comercio ha cumplido. Es un raro ejemplo de multilateralismo efectivo, vibrante, que funciona, con todo el trabajo que supone», expresó el director de la OMC, quien recordó que hace 50 años se firmó el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que tras muchas negociaciones creó la OMC en 1995.

Es por ello que remarcó que desde la rúbrica del GATT, el sistema de comercio ha desempeñado una función «vital» en la economía mundial y garantizado las relaciones «pacíficas» entre las naciones.

«El sistema ha contribuido a crear prosperidad en el mundo y a contribuido sacar a 1.000 millones de personas la pobreza en una generación», destacó Azevedo, quien recordó que frente a la crisis económica financiera surgida en 2008 el mundo ya no construyó «barreras», a pesar de que «existía la tentación de hacerlo».

«Hemos evitado acciones multilaterales, guerras comerciales potenciales y en plena crisis la OMC hizo para lo que fue creada y seguirá brindando estabilidad y certidumbre especialmente en tiempos difíciles», afirmó.

«No me canso de defender el sistema, no porque sea perfecto, sino porque es fundamental, funciona y es lo mejor que tenemos», matizó sobre el organismo que dirige, que abarca 98 % de comercio mundial y se ocupa de las normas que rigen en este sector entre sus miembros.

Sobre la XI Conferencia Ministerial, apostó por aprovecharla para «progresar» cuanto se pueda y «fijar el rumbo» para la labor futura, una tarea que tiene que tener en cuenta «el contexto económico» actual.

«Parecería que la introspección se está dando. La amenaza del proteccionismo esta omnipresente. Es hoy más importante que nunca que aprovechemos el progreso logrado para seguir fortaleciendo al sistema», enfatizó.

En el mismo sentido, agregó que en un mundo que cambia «rápidamente» hay que ser «más incluyentes» y saber responder mejor a las «necesidades» de los países.

«Para mí, se trata de hacer mucho más para que los beneficios incluyan a las pequeñas empresas y mujeres empresarias. Que las oportunidades que han creado las nuevas tecnologías estén accesibles para todos y seguir luchando contra los desafíos persistentes como la pobreza y el desarrollo», subrayó.

Azevedo reconoció que hace 4 años la OMC sufrió una «crisis de credibilidad» porque no había logrado «ningún resultado negociado», algo que señaló se cambió en las últimas Conferencias de Bali y Nairobi.

