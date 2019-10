El torneo de fútbol 5 que se disputa en la cancha de Arsenal (ingreso por calle Amorín), sabe de un objetivo: la confraternidad jugando de parte de quienes se relacionan con los distintos sistemas de salud o sus derivados. Desde la iniciativa de GABRIEL ROSCONI, quien además ejerce la presidencia de Sportivo Rodó, los primeros partidos contemplándose.

En tanto desde la organización del evento, se transmitió a EL PUEBLO la novedad a producirse hoy jueves a las 21 horas, cuando la empresa DIRECTV se sume con asistencia de promotoras y obsequios que no faltarán. Será minutos de esa hora señalada cuando Farmacia Albisu y Farmacia Vant Hoff, encaren su juego.

En el segundo de los equipos mencionados, una presencia que no pasará desapercibida: la de Jessica Alzugaray, hija de Jesús Noel Alzugaray (exfutbolista en los años 70 y 80, con paso por Nacional de Montevideo y Huelva de España). Se trata de una de las más aptas jugadoras del medio y para quienes impulsan el torneo un aspecto no menor, desde el momento que se busca la coparticipación de hombres y mujeres. La invitación formulada, a partir de una noche a la que no le faltará magia especial. DirecTV como una empresa más, para el amparo del Torneo de la Salud.