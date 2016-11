Pablo Torrens dijo que la Intendencia tiene “el poder de la rescisión unilateral con la empresa”

El representante del PIT CNT por el Sindicato Único de la Construcción y Afines (Sunca), Pablo Torrens, que en nombre de la central de trabajadores a nivel departamental viene acompañando a los trabajadores en conflicto de la empresa que explota las instalaciones del exfrigorífico municipal, tras el despido de algunos obreros del sector y las denuncias de incumplimiento de las condiciones laborales por otro, cuestionó la “falta de participación de los ministerios de Ganadería y Trabajo y de la Intendencia de Salto”.

Torrens dijo que vienen trabajando en la búsqueda de soluciones en torno a este tema y cuestionó que la Intendencia se mantenga “apática” en este conflicto donde adujo “tiene la llave para destrabarlo”. El dirigente sindical auguró, en diálogo con EL PUEBLO que los trabajadores en conflicto podrán “profundizar las medidas” de no haber solución al corto plazo.

SALIDAS

“Estamos buscando salidas a la situación y lo venimos haciendo buscando apoyo en varios frentes. Por ejemplo, con el Ministerio de Ganadería queremos que se revise el tema de las habilitaciones que le fueron cedidas a esta empresa para operar, porque tenemos pruebas de que los procedimientos que se llevan a cabo han sido irregulares. Como por ejemplo el matar a los animales para faena hubo con el sistema de martillo, que no solo no se usa más porque es una tortura para el animal y aumenta las posibilidades de que el mismo contraiga la enfermedad de la vaca loca”, dijo Torrens.

Asimismo, dijo que quieren saber quién les concedió las habilitaciones para operar dentro del Ministerio de Ganadería que es el encargado de regular estas cosas, “teniendo en cuenta todas estas irregularidades”, dijo el dirigente sindical.

Por otra parte, Torrens indicó que otra de las conversaciones que mantuvieron en la pasada jornada fue con autoridades de la Intendencia de Salto para que revisen el contrato de comodato, que está basado en el pliego de condiciones por el cual la empresa que administra y explota actualmente el exfrigorífico municipal, “debería haber cumplido con ciertos requisitos, como por ejemplo, que se diera mano de obra local, que se cumpliera con la faena de determinada cantidad de ovinos y que los mismos fueran adquiridos a productores del medio local, que son cuestiones que no se han cumplido”.

Destacó por otro lado que la empresa tiene “una cantidad de altas a trabajadores muy importante, lo que da cuenta de la importante rotación que hubo en este tiempo y que es parte del manoseo que ha hecho, teniendo en cuenta que no ha tomado para nada la capacitación que puedan tener los trabajadores”.

En ese aspecto, Torrens dijo que le exigen la intervención al Ministerio de Trabajo por ese tema y a la Intendencia que tome cartas en el asunto porque “si bien sabemos que no es un tema fácil para nadie, la administración tiene la potestad de llevar a cabo la rescisión unilateral del contrato, por lo que queremos que haga valer ese peso para que por lo menos se corrijan las irregularidades”.

Aunque destacó que a su juicio, la Intendencia “tendría que haberse jugado más por la situación y hasta ahora creemos que ha sido demasiado tranquila”.

SIN RESPUESTAS

Pablo Torrens declaró que incluso en este caso ante el Ministerio de Trabajo “tuvimos que forzar que se genere una instancia porque nadie quería convocar a una instancia de diálogo y creo que la precisamos en este caso. Porque logramos una instancia para el día lunes, pero como era el Día del Ministerio de Trabajo estuvo cerrado, entonces pasamos al día martes pero allí otra vez se suspendió por la alerta meteorológica, el miércoles fue el Día de los Difuntos, hasta ahí era razonable la situación, pero después nos dijeron que las partes tenían que convocarse y eso no es así porque nosotros ya habíamos pedido la audiencia”.

Y agregó que la Intendencia “tiene la llave para destrabar este conflicto, pero si bien sabemos que este tema se trata de un conflicto entre trabajadores y empresarios, no le estamos pidiendo a ellos que intervengan directamente y se hagan cargo de los errores que cometieron los empresarios. Aunque podemos decir que si bien fue una solución para el momento, para nosotros fue de poca puntería política haberle dado a un empresario ese emprendimiento”. Señaló que “también es un error garrafal a nuestro juicio ponerse a titubear de qué lado está la Intendencia en un conflicto de esta naturaleza, porque no hay terceras posturas o se está del lado de los trabajadores o del lado de los empresarios y sabemos que los empresarios están jugando con todo el poder que puedan tener en este momento. Y cuando se es gobernante hay que recordar la importancia que tienen los trabajadores en la sociedad”.

Torrens dijo que ante lo que consideran que hay una “falta de respuestas” están evaluando “profundizar las medidas de lucha” que ha tomado el sindicato. Y enfatizó que le estamos reclamando su participación en este conflicto es a los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, al Ministerio de Trabajo y a la Intendencia de Salto. “Porque hasta el momento han quedado apáticos de esta situación”, manifestó el representante sindical.