No hubo ocasión alguna en que las selecciones de juveniles y mayores siendo partes de una misma doble jornada, produjeran la venta de mil entradas. Ni siquiera frente a Paysandú. El chasco consumado en esa ocasión. Los pronósticos respecto a la venta literalmente vapuleados, frente a la irrisoria venta. De todas maneras (que conste), no es solo una situación que se genera en Salto. Igualmente en otros ámbitos del Litoral norte. A esta altura de los tiempos y de los hechos, solo resta coincidir con el presidente de la Liga de Paysandú, quien enarbola una convicción letal: “dirigentes tienen vendas en los ojos y no reconocen que este tipo de campeonato, todos los años cambiante en su sistema de disputa, no genera atención de la gente. Nosotros lo venimos repitiendo cada vez que podemos. En los congresos se plantea la falta de unidad y cualquier pretensión de acomodarnos a la nueva realidad, muere antes de nacer”. Lo cierto es que el aspecto económico para la Liga Salteña de Fútbol, el torneo resultó nefasto. Que en un partido decisivo como el disputado frente a Tacuarembó, se expendan solo 289 entradas, es algo más que una señal de declive. El deterioro de la tradición en sí mismo.