Robos, estafas y hasta un choque entre una moto y una camioneta fueron los hechos que signaron la crónica policial con las denuncias de las últimas horas. La Policía investiga una serie de casos que han sido denunciados y cuyos autores no han podido ser capturados.

CHOQUE

Fue en el cruce de las calles Treinta y Tres Orientales y avenida Manuel Patulé. En ese lugar ocurrió un siniestro de tránsito protagonizado por la camioneta matrícula HAE260, conducida por una mujer mayor de edad, quien circulaba por Treinta y Tres Orientales con dirección al norte.

Pero al llegar a la intersección con Manuel Patulé detuvo la marcha, ya que por esta circulaban vehículos, cuando al momento de proseguir, una motocicleta que circulaba por esta última con dirección al este, se le cruzó a alta velocidad, subiendo para arriba de la vereda noreste de calle Treinta y Tres, cayendo el conductor de la misma.

Por otra parte, la moto matrícula HLD271, conducida por un hombre mayor de edad, que se desplazaba por avenida Patulé con dirección al este y al llegar al cruce con Treinta y Tres, se topó con una camioneta que cruzaba por esta última al norte, intentando esquivarla por delante, subiendo para esto a la acera noreste, pero terminó chocando contra una zorra que se encontraba estacionada.

Al lugar concurrieron funcionarios de la Policía Científica y el conductor del birrodado resultó “politraumatizado”. Consultado el Juez de Turno, dispuso: “que al lesionado lo viera el médico forense, la entrega de los vehículos y que el hecho permanezca en la órbita policial”. Intervino Brigada de Tránsito.

PRESUNTA ESTAFA

Días pasados, mediante una página web de compra y venta, el denunciante acordó con una mujer a la cual contactó a través de la web, la compra de un celular marca Samsung, modelo J1 Ace, por lo cual efectuó un giro de $ 2.000 pesos, pero nunca pudo recibir el celular y tampoco logró volver a comunicarse con ella, ya que lo bloqueó. El caso lo investiga la Seccional 8va., de Pueblo Belén.

INSULTOS Y AMENAZAS

ENTRE VECINOS

Una persona denunció que en la mañana de ayer, su vecino, sin mediar palabras, comenzó a insultarlo y amenazarlo, desconociendo los motivos, ya que no tiene ningún tipo de relación con dicha persona.

TRAS FORZAMIENTO DE UNA PUERTA LE

ROBARON TRES BOLSASDE PORTLAND Y DOS

DE ANCAPLAST

En la mañana de ayer, una mujer mayor de edad denunció que, constató que mediante el forzamiento de la puerta de una pieza del fondo de su finca ubicada en barrio Caballero, ingresaron y hurtaron tres bolsas de portland y dos bolsas de Ancaplast. Investiga Seccional 4ta.

OTRA MUJER VÍCTIMA

DE ARREBATO EN LA

VÍA PÚBLICA

Los arrebatos se han convertido en una de las modalidades de robo que más predominan en la ciudad. En este caso, el hecho ocurrió en el cruce de las calles Santos Errandonea y Uruguay, donde una mujer fue sorprendida, por un individuo que le arrebató su cartera de cuero de color marrón, la cual contenía la suma de $ 3.000 pesos, un celular marca Samsung, modelo Grand Neo Plus, de color blanco con forro de búho; maquillaje y varios documentos.

HURTO DE BICICLETAS

Desde el frente de un domicilio de barrio Cien Manzanas, en la noche de ayer, hurtaron dos bicicletas marca Baccio, una de color bordó y la otra de color verde. Investiga Seccional 3ra.

En tanto que otro damnificado, esta vez un hombre domiciliado en el barrio Calafí, denunció que a la hora 20:30 del miércoles, dejó su bicicleta marca Sky Line de color blano y rojo, rodado 26, en el fondo de su finca, y al ir a buscarla a la hora 21:30, la misma no se encontraba más. Investiga Seccional 4ta.