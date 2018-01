Desde una hidrolavadora que estaba guardada en el edificio del ex INAU, en Vilardebó y Treinta y Tres, hasta la reja de una comercio se llevaron los ladrones. Los robos en casas de familia fueron los hechos más frecuentes denunciados ante la Jefatura de Policía.

DESDE LA REJA HASTA LA RACION PARA PERROS

Un hombre mayor de edad denunció que a la hora 5:00 sintió ruidos en su comercio en calle Orestes Lanza al 1400, y al concurrir a la hora 7:00 constató el hurto de una reja de 2 mts por 2 mts, un fardo de refrescos y tres bolsas de ración para perros de 7 kg cada una. Investiga Seccional 3ra.

DOS TELEVISORES Y UN COLCHÓN

En tanto una mujer mayor de edad denunció que personas extrañas ingresaron por la puerta del fondo y le hurtaron del interior de su finca en Avda. Paraguay al 3.700, un Televisor marca Kiland 14″, un Televisor 21″ no recuerda marca y un colchón de 1 plaza. Investiga Seccional 2da.

SE LLEVARON LOS CELULARES

Una mujer manifestó que próximo a la hora 17:30 se ausentó de su domicilio en calle Agraciada al 2.300 y al regresar constató que personas extrañas mediante daños en una ventana le hurtaron del interior de la misma, un Celular marca Samsung J3 color negro y un Celular marca Redmi 4. Investiga Seccional 2da.-

NO SE SALVARON NI LOS CARNEROS

Un hombre mayor de edad denunció que de su establecimiento en zona de Villa Constitución, personas extrañas le faenaron dos carneros raza Ideal, los autores dejaron los cueros en el lugar. Investiga Seccional 7ma.-

DAÑO EN VEHÍCULO

Una mujer mayor de edad denunció que próximo hora 18:30 (del lunes último) dejó estacionado frente a su finca en Avda Batlle al 2600, el auto Suzuki Celerio matrícula HAW 811, constatando minutos más tarde que personas extrañas le habían dañado el vidrio derecho delantero, habiendo varias manchas de sangre. Al lugar concurrió Policía Científica realizando relevamiento fotográfico. Investiga Seccional 2da.-

HURTO EN INTERIOR DE CASA DE FAMILIA

Una femenina denunció que a la hora 11:10 se ausentó de su domicilio en calle 25 de Mayo al 500, regresando hora 12:40, constatando que mediante daños en una ventana y puerta del fondo, personas extrañas le hurtaron una garrafa de 13 kg color verde. Investiga Seccional 2da.

EN EL INTERIOR DEL EX INAU

Un hombre mayor de edad denunció que entre los días 15 al 26 del mes en curso, estuvo realizando trabajos de pintura en el local ubicado en Calle Vilardebó casi Treinta y Tres Orientales; constatando el día 22, que habían dañado el vidrio de una ventana, ingresando y hurtando su hidrolavadora, marca Hyundai, tamaño mediano. Investiga Seccional Cuarta.

HURTO EN INTERIOR DE CASA DE FAMILIA

Un masculino mayor de edad denuncia que en la noche de ayer, desde su finca de zona céntrica, le hurtaron su billetera conteniendo $ 3.700, documentos personales y tarjeta de débito. Presume que la autora sería una femenina que concurre a su domicilio. Investiga Seccional Primera.

HURTO CASA DE FAMILIA

Una mujer mayor de edad denunció que en la fecha, entre la hora 00:30 a 01:30, ingresaron al fondo de su finca de Barrio Gallino Oeste, hurtándole dos garrafas de 13 kilos con carga; avaluó el perjuicio en $ 4.000. Investiga Seccional Quinta.

AGRESIVO LE ROBA PARA CONSUMIR

Femenina mayor de edad presenta denuncia contra su nieto de 18 años; dando cuenta que el denunciado es consumidor de estupefacientes, siendo agresivo en forma verbal, además de hurtarle efectos de la finca para poder consumir.

Agrega que con anterioridad a efectuado denuncias en su contra. Solicita retiro del hogar y medidas cautelares. Interviene Dirección Departamental de Violencia Doméstica y de Género.