La 44a Reunión Ordinaria de la Comisión Sudamericana para la Lucha contra la Fiebre Aftosa (COSALFA), realizó su actividad de clausura este viernes 7 de abril en la ciudad de Pirenópolis, Goiás, Brasil. En este contexto, la COSALFA 44 analizó la situación actual en concordancia con el Plan de Acción 2011-2020 del PHEFA y los desafíos de su última etapa, donde se adoptaron

resoluciones con relación al proyecto para establecer un Banco Regional de Antígenos/Vacunas de la COSALFA (BANVACO), el manejo de las cepas de fiebre aftosa exógenas a la región y la necesidad de mantener el serotipo C en los programas de vacunación sistemática.

Además de la financiación de las acciones en aquellos países libres de fiebre aftosa que iniciarán una transición hacia el estatus sin vacunación. Finalmente, el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de los servicios veterinarios de los países para enfrentar la última etapa del Plan Hemisferico de Erradicación (PHEFA).

PANAFTOSA-OPS/OMS entregó a los 13 países el documento del Convenio Constitutivo del Banco Regional de Antígenos de Fiebre Aftosa (BANVACO). Por lo que se resolvió instar a los países a manifestar formalmente a PANAFTOSA-OPS/OMS, los comentarios y observaciones al Convenio Constitutivo y sus documentos anexos, hasta el 7 de junio.

Luego de ello, los estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que hacen parte de la Comisión Sudamericana para la Lucha contra la Fiebre Aftosa (COSALFA) y la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), a través de su Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (OPS/PANAFTOSA) acordaron la creación de un Banco Regional de Antígenos y/o vacunas de la COSALFA.

El objetivo es la constitución del BANVACO, que pretende asegurar la disponibilidad efectiva de antígenos y de vacunas para la contención de brotes de fiebre aftosa en poblaciones actualmente libres de la infección en las Américas.

Además, se creó la Comisión Regional de Gestión de Riesgo Biológico y Bioseguridad, coordinada por PANAFTOSA-OPS/OMS con el fin de brindar cooperación técnica, promover la gestión de riesgos biológicos a nivel de los países y evaluar las condiciones de bioseguridad de los laboratorios generadores de vacunas, de diagnóstico, de control de calidad de las mismas y de investigación. En este sentido, se insta a los países a fortalecer o crear sus Comisiones Nacionales de Bioseguridad y a entregar los nombres de sus integrantes a PANAFTOSAOPS/OMS en un plazo no mayor a 120 días.

Se dejaron sin efecto los Puntos 1 y 2 de la Resolución IX de la COSALFA 28, es decir que se permite el manejo de cepas de virus de fiebre aftosa exógenas a la región condicionado a la creación de la mencionada Comisión Nacional de Bioseguridad.

En relación al riesgo por la infección de virus C, y luego de analizada la situación regional, dado que el último foco de fiebre aftosa serotipo C en las Américas data del año 2004, se concluye que se habría extinguido en los territorios históricamente afectados. En consecuencia, se recomienda a los países suspender la vacunación con el serotipo C en la región.

Fueron aprobadas además resoluciones sobre Cooperación Técnica tanto con el Programa de Fiebre Aftosa en la República Bolivariana de Venezuela como de Cooperación Técnica con la subregión Andina.

Se solicitó a PANAFTOSA-OPS/OMS que incremente sus esfuerzos de cooperación técnica para contribuir al fortalecimiento del Programa de Erradicación de Fiebre Aftosa de Venezuela.

DE INTERÉS:

La fiebre aftosa es probablemente la enfermedad de mayor impacto económico en la producción animal, no sólo por las pérdidas directas, sino también por las pérdidas indirectas, ya sean los altos costos de los programas de control por la vigilancia, la vacunación o el sacrificio sanitario y por las restricciones comerciales a nivel internacional.

Constituye el principal obstáculo económico para los países o zonas donde no se ha erradicado la enfermedad o para aquellos que están libres, pero con el uso de la vacunación. Incluso, se informó que los países que están libres de la enfermedad sin vacunación gastan una gran cantidad de recursos, para evitar el ingreso de la enfermedad y en la preparación para posibles emergencias de salud animal.

Los países que mejor remuneran productos de origen animal, tales como Japón, EE.UU. y la Unión Europea, están libres de la enfermedad desde hace mucho tiempo y son más estrictos en la aplicación de restricciones al comercio de animales y de productos de origen animal procedentes de zonas no libres o libres con vacunación.

La región de Sudamérica sigue avanzando en el control de la fiebre aftosa. Si bien durante 2016 no hubo nuevos reconocimientos de territorios libres por parte de la OIE en la región, los informes revelan que los países van dejando atrás el riesgo interno de la presencia del virus. Ahora la región cuenta con más de cuatros años desde el último foco reportado de fiebre aftosa y presenta una superficie del 83% considerada libre del virus, de esta un 78% con vacunación y un 22% sin vacunación.

Así, el 97% de los rebaños de ganado bovino y 95% del total de bovinos son considerados libres.