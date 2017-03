Estos son los clubes que pueden tomar parte del próximo torneo de clubes campeones en la divisional “B” que organiza OFI.

Pero ya hay varias renuncias por lo que el torneo se va a ver muy reducido. En lo referente a Salto ya se sabe que Universitario y Nacional ya dijeron NO a la participación. También Huracán el campeón de la Liga “Juan Antonio Lavalleja” dijo que no se va a inscribir. Queda en pie lo que pueda resolver la gente de Tropezón de la Liga de las Colonias Agrarias.

DIVISIONAL B:

HAY VARIAS RENUNCIAS

ARTIGAS: San Eugenio (Artigas), General Garzón (Artigas), Santa Rosa (Bella Unión), Uruguay (Bella Unión)

CANELONES: Juanicó (Juanicó), Darling (Canelones), Progreso (Estación Atlántida), Cinco Esquinas (Pando)

CERRO LARGO: Nacional (Melo), Boca Juniors (Melo), Artigas (Río Branco) (NO JUEGA).

COLONIA: San Carlos (Colonia), Maracaná (Tarariras), Juventud (Colonia), Central (Colonia)*, Uruguayo (Conchillas)*

DURAZNO: Unión Juvenil (Durazno), Sportivo Yí (Durazno), Nacional (Sarandí del Yí).

FLORES: Fénix (Trinidad), Santa Bárbara (Trinidad)

FLORIDA: Candil (Florida), River Plate (Florida), El Inca (Casupá), Fraternidad (Sarandí Grande), 19 de Abril (Cardal)*

LAVALLEJA: Lavalleja (Minas), Olimpia (Minas)(NO JUEGA), Racing (Batlle y Ordóñez)

MALDONADO: Ituzaingó (Punta del Este), Atlético Fernandino (Maldonado), Centro Uruguayo (Mariscala), Piriápolis (Piriápolis).

PAYSANDÚ: Huracán (Paysandú), Deportivo Amanecer (Paysandú), Algorta (Algorta), Peñarol (Guichón)*

RÍO NEGRO: Laureles (Fray Bentos), Anglo ó Tulipán (Fray Bentos), San Lorenzo (Young), Miramar (Young), Nacional (Young)*

RIVERA: Peñarol (Rivera), Lavalleja (Rivera)(NO JUEGA) , Oriental (Rivera)*

ROCHA: Palermo (Rocha) (NO JUEGA) , Plaza Congreso (Rocha), Wanderers (Castillos), Rampla Juniors (Lascano).

SALTO: Universitario (Salto)(NO JUEGA), Nacional (Salto)(NO JUEGA), Tropezón (Paraje Tropezón), Huracán (Lluveras).

SAN JOSE: Universal (San José), Campana (Libertad), Estrella del Sur (Ecilda Paullier), Peñarol (Paso de las Piedras), Nacional (San José)*

SORIANO: Con Los Mismos Colores (Mercedes), Bristol (Mercedes), Peñarol (Nueva Palmira), Fraternidad (Rodó)(NO JUEGA), Sportivo Barracas (Dolores), Nacional (Dolores)(NO JUEGA), Agraciada (Agraciada)*, Higueritas (Nueva Palmira)*

TACUAREMBO:

Estudiantes (Tacuarembó)(NO JUEGA), Wanderers (Tacuarembó)(NO JUEGA), Colón (Paso de los Toros), Estudiantes (San Gregorio de Polanco)

TREINTA Y TRES:

Huracán (Treinta y Tres), Treinta y Tres (Treinta y Tres)(NO JUEGA), Progreso (Vergara), Obrero Unión (Santa Clara de Olimar)(NO JUEGA).