En el 2017 llegó a la “C”. Ascendió. El año pasado, por poco no resignó la categoría.

¿Qué porfiado sueño iría a soñar El Tanque? ¿El de ser campeón en la “B” y escalar directo a la “A” sin pasar por la liguilla? ¿Quién le dio vuelo a la ambición?

El hecho es que El Tanque nunca dejó de tenerla. Por eso, el gol de Torres cuando se moría el partido, implicó la recompensa del porfiado sueño. La pelota que llegó primero, para enfilar después casi en diagonal y pisando el área grande, el remate que se destapa, un desvío que se produce y sin que Yeicol Prado pueda oponerse. Fue el 1 a 0. No se trata de justificar o no, porque al fin de cuentas a Tigre no le faltaron situaciones, incluso después del gol no dejó de querer con las últimas gotas disponibles.

A los dos les costó la construcción-progresión en el primer tiempo, para que después el partido se abriera más y los espacios a la medida de la búsqueda ofensiva.

El empate pareció sentencia, hasta que ese taponazo fue elevando altura y se metió como puñal sobre el palo izquierdo. El 1 a 0 de la recompensa. El de la consagración. El de El Tanque de la “A”. Ese mismo: el del porfiado sueño.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

*********

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Dickinson.

Árbitro central: Ruben Ferreira (MUY BIEN).

Asistentes: Jorge Caffre-Miguel Pereira.

EL TANQUE (1)- Wilson Núñez; Jorge Gómez (Bravo), Nelson Tabárez, Enrique Aranda, Aldo Machado; Ángel Estévez, Jonatan Aranda, Franco Leoni, Roger Galeano; Wáshington Medina, Facundo Trinidad.

Director Técnico: Marcelo Pintos.

TIGRE (0)- Yeikol Prado; Kévin da Silva, Luis Leytes, Luis Furtado, Elton Prado; Agustín Custodio, Fernando Añasco, Carlos Godoy (Rodrigo Izaguirre), Alberto Valdez (Martín Machado); Luis Manuel Machado, Daniel Silva.

Director Técnico: Ruben Bidondo.

GOL: 45′ del segundo tiempo, Tomás Torres (ET).

Expulsados: ST- 40-Elton Prado (T), 47′ Luis Leytes (T).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Ángel Estévez-Nelson Tabárez.

EL MEJOR DE TIGRE: Yeicol Prado.