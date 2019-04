Tan solo 20 minutos de sesión de la divisional «B» ayer a la noche, en la medida que no hubo temas sustanciales para ser encarados.

La suspensión de la fecha implicó un sosiego a nivel de delegados.

El informe de lo acontecido en el Consejo Superior, remarcándose el hecho que el Comando de Jefatura de Policía no habilitó otro escenario para jugar al día siguiente el partido de Santa Rosa-San Eugenio. Ese factor sumó a la decretada postergación de la primera fecha.

Es en el Dickinson o en el Dickinson. Análisis puntual sobre que situación se planteará en el futuro, con quienes ingresan sin pagar. En el caso de la «B», la guardia de seguridad también generando o no denuncias a ese nivel, es parte de la duda.

Igualmente en la divisional de ascenso, pregunta puntual a nivel de delegados: ¿para jugarse o no este año el Torneo de Reservas? La tendencia que fluyó es una: afrontarlo. En principio condicionado el día y la hora, a la disponibilidad de jueces.

RATIFICANDO LA FECHA

Igualmente en el caso de la «B», la ratificación de la fecha suspendida. Solo se trata entonces, de pasar revista al fútbol que vendrá. Es el punto de partida.

PARQUE DICKINSON

13y45 hrs. S. Eugenio – Sta. Rosa.

15y45 hrs. Universitario – Gladiador.

PARQUE LUIS T. MERAZZI

13y45 hrs. El Tanque – Hindú.

15y45 hrs. Progreso – Ceibal.

CANCHA DE NACIONAL

13y45 hrs. Arsenal – Fénix.

15y45 hrs. S. Uruguay – F. Carril.

PARQUE CARLOS AMBROSONI

13y45 hrs. Almagro – Albion.

15y45 hrs. R. Plate – S. Nuevo.

CANCHA DE DEP. ARTIGAS

13y45 hrs. S. América – Tigre.

15y45 hrs. D. Artigas – Nacional.

CANCHA DE SALADERO

13y45 hrs. D. Central – Chaná.

15y45 hrs. Saladero – Libertad.

********************

Sub 17 CON TERNA SANDUCERA

Ayer martes, para que el Colegio de Jueces de las Organización del Fútbol del Interior, se pronunciase para los partidos de ida de las finales del Campeonato del Interior, en materia de ternas. Para Salto y Florida, el sábado 6 en el Dickinson desde las 18 horas en sub 17, fue designada una terna de Paysandú. El domingo en Tarariras, siendo local Colonia, una terna de Flores. A saber.

FINAL SUB 17

Sábado 6 de Abril. Estadio Ernesto Dickinson de Salto. Hora 18:00.

Árbitros de Paysandú: Robert Ledesma (central) Lopez y Gomez (Asistentes).

*******

FINAL DE MAYORES

Domingo 7 de Abril. Estadio de Peñarol de Tarariras. Hora 20:00. Árbitros de Flores. Fernando Di Maggio (central).