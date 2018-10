En virtud de lo que pasó el anterior sábado y la suspensión de la segunda fecha del cuadrangular final en la “B”, el presidente Fernando Bueno nos comunicó en su momento la suspensión del pasado sábado y también que el martes (hoy) “no nos vamos a reunir el martes ya que queda todo fijado para el venidero fin de semana”

ASÍ SE JUEGA

Sábado 6 de Octubre.

Segunda fecha de la Liguilla “B” 2018

ESTADIO DICKINSON

Hora 19. Fénix – Sud América.

Hora 21. Libertad – Hindú.

Los parciales de Fénix y los de Libertad van a la Tribuna España. Los de Sud América e Hindú a la Irazoqui.

LAS ENTRADAS

-El valor de la entrada general es de $ 150 pesos con derecho a utilizar las dos Tribunas. Menores de 10 año entrada libre. Menores de 10 a 15 años deberán pagar $ 100 pesos y presentar Cédula de Identidad.-

POSICIONES

Recordemos las posiciones luego de jugada la primera fecha de la Liguilla. Libertad 3 puntos, Hindú y Sud América 1 y Fénix no suma.

>OFI NO RESOLVIÓ

Hasta la tarde de ayer no había novedad alguna de parte de OFI con relación a la continuidad de los campeonatos de selecciones Sub 14 y Sub 15. Recordemos que el pasado fin de semana se suspendió TODA la actividad de estas selecciones por un problema surgido con la gremial de árbitros de San José. En nuestro caso se debía jugar en Sub 14 con la selección de Guichón (Paysandú).

>MÁSTER LO MISMO

Por un lado el presidente de la Liga de fútbol Máster nos comunicó que todo estaba pronto para la disputa del torneo de selecciones Máster que se jugará en nuestro medio el fin de semana del sábado 13 y domingo 14 del corriente. Y que en el correr de la próxima semana se realizará el lanzamiento en la Casa de los Deportes donde se darán a conocer escenarios, horarios y otros detalles de lo que será el 8º campeonato de esta categoría que le toca organizar a Salto.

Y en el orden del torneo local, la fecha que no se pudo jugar el pasado domingo, queda en todos los detalles fijada para este próximo domingo 7 del corriente.

También se nos comunicó que el domingo 14 no se fijará fecha por estar en disputa el torneo de selecciones Máster (jugadores mayores de 45 años)