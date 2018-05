Más allá de cuestiones estrictamente deportivas, el retorno del fútbol salteño a escena después de dos semanas de suspensión, generó una serie de situaciones entre penosas y alarmantes. La violencia ganó espacios en el fútbol y es seguro que esta noche en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, los ejes del análisis, de los pronunciamentos serán aspectos puntuales y sobre todo apuntando a soluciones, cuando claramente LAS PREVENCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD FRACASARON SIN APELACIONES.

En una de las dos boleterías de cancha de Gladiador hubo quien (o quienes), ingresaron ayer al recinto para robarse el monto de la recaudación alcanzanda en ese sector. Pero antes, en pleno juego de Santa Rosa y Saladero (partido preliminar), la lluvia de piedras se abatió desde el sector este, provocando un auténtico desbande en la tribuna.

La consecuencia igualmente se planteó en el exterior de la cancha de Gladiador, con rotura de vidrios en autos, robos perpetrados en el interior de algunos de estos y quienes perdieron llaves y pertenencias personales en medio de la locura.

A tal punto que el presidente del Colegio de Jueces, Néstor Martínez Vital no vaciló en señalar. “Lo que viví en cancha de Gladiador, nunca antes en el fútbol salteño”. A su vez Martín Vital confesó que el propio presidente de Gladiador admitió que “aquí no podemos jugar más”.

LA PEDREA EN EL DICKINSON

A su vez una situación no menos que lamentable. Una vez finalizado el partido de fondo en el Dickinson, las piedras arrojadas hablaron en su propio lenguaje. Desde la calle Agraciada hacia la Tribuna España, coincidiendo con el retiro de los hinchas de Ceibal. Con prontitud, fueron ganados espacios los hinchas, para evitar la agresión. A su vez las cabinas de radio en la zona alta de la tribuna, se constituyeron en refugio de madres y niños, en medio de una situación definitivamente censurable.

De lo que no hay dudas: la sangre llegó al río. Es por eso que lo de esta noche en el Consejo Superior será esencial en alguna medida.

De aquí en más: ¿qué y cómo? El domingo en que la violencia se metió en el fútbol.