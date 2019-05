Femenino para el rescate

La nueva secuencia pactada para el próximo fin de semana, sin variar en relación a partidos y escenarios.

Desde el Consejo Femenino, ratificación de todos los detalles en torno a la fecha que se viene y que nacerá el sábado 4 de mayo cuando en el Parque Humberto Forti, se enfrenten desde la hora 20, el local Chaná y Ceibal. Al día siguiente (domingo), el complemento que se originará en dos escenarios.

En cancha de Gladiador, desde la hora 8.45′, River Plate vs Deportivo Artigas y a las 10.45′, Gladiador vs Universitario.

Finalmente en el Parque Julio Pozzi, clásico de camisetas a primera hora con Nacional y Peñarol, mientras a segunda hora, duelo especial también, desde el momento que se enfrentarán Peñarol y Nacional.

La creciente resonancia del fútbol femenino. Pugna para 10 equipos.

**********

LA SUB 14 VA CIMENTANDO

A su vez en la semana que va concluyendo, aspecto igualmente remarcables a nivel de la Liga Salteña de Fútbol, teniendo en cuenta que se concretó la primera instancia en torno al primer certamen a nivel de la categoría sub 15. Un torneo experimental, que tiende a contemplar a quienes lo propusieron a nivel del Consejo Único Juvenil.

En la órbita de los clubes, las propuestas para analizar y seguramente ya en la sesión de la semana que viene, el pronunciamiento relativo al sistema de disputa e inicio. Todo por verse.

La sub 14 jugará, más allá del limitado número de equipos que se registraron. Un certamen sin obligatoriedad.

**********

PARA TENER EN CUENTA