Básquetbol Integración. Hoy cuatro partidos, dos en Salto, dos en Paysandú por una nueva fecha

Tal cual estaba fijado, en el calendario y fixture de competencia, en la jornada de hoy domingo se estará llevando adelante una fecha del torneo “Integración” de básquetbol entre los equipos de Salto y Paysandú respectivamente, en categoría Mayores (1ª división)

Hoy domingo, como se viene haciendo habitualmente en la mayoría de las fechas fijadas que ya se han jugado por dicha competencia, serán cuatro los partidos de hoy, divididos dos en Salto (estadio polideportivo de Ferro Carril F.C), y dos en la ciudad de Paysandú, que incluye ahora a la localidad de Quebracho con un equipo sumado a la competencia en dicho campeonato, que justo es decir, y en un dato que no es menor, también hace a la sumatoria para los campeonatos locales en cada caso.

DETALLE DE PARTIDOS PARA HOY En Salto

Escenario: Estadio “1º de diciembre de 1912”

Árbitros: (a designar)

Hora 18.00: UNIVERSITARIO vs PAYSANDÚ WANDERERS

Hora 20.00: NACIONAL vs CENTRO PELOTARIS

En Paysandú

Escenario: Gimnasio del Centro Cultural Allavena

Árbitros: (a designar)

Hora 18.00: COLÓN vs CÍRCULO SPORTIVO

Hora 20.00: TOURING vs ATLÉTICO JUVENTUS