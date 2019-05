Universitario debuta en el Torneo de OFI, el sábado ante Bella Vista de Paysandú

El hecho que Universitario debute el sábado ante Bella Vista de Paysandú por el Campeonato del Interior, Divisional «A» , dio literalmente vuelta la programación de la «B», que en un principio iría a disputar triple jornada en el Parque Dickinson. Pero el hecho es que la «A» incluirá dos partidos menos: los de Ferro Carril-Gladiador y Universitario-Salto Uruguay, trasladados al miércoles de la semana próxima en el Dickinson, a las 20 y 22 horas respectivamente.

A la luz de ello, ayer a la noche en la sesión del Consejo de la «B», se resolvió una doble jornada en el Parque Humberto Forti, con un partido de fondo a manera de plato fuerte: El Tanque vs Sud América, con sabor a barrio y pasiones encendidas.

CON LA FECHA QUE VIENE

A cinco canchas, la sexta fecha de la primera rueda en la «A» y en la «B».

Parque Ernesto Dickinson.

Hora 13.45′- Arsenal vs Almagro.

Hora 15.45′- Progreso vs Saladero.

**********

Parque Rufino Araújo.

Hora 13.45′- Albión vs Fénix.

Hora 15.45′- Ceibal vs Nacional.

**********

Cancha de Saladero.

Hora 13.45′- Hindú vs Santa Rosa.

Hora 15.45′- Libertad vs River Plate.

**********

Parque Tomás Green

Hora 13.45′- Tigre vs Dublín Central.

Hora 15.45′- Salto Nuevo vs D. Artigas.

**********

Parque Humberto Forti

Hora 13.45′- San Eugenio vs Chaná.

Hora 15.45′- El Tanque vs Sud América.

**********

MIÉRCOLES 29 DE MAYO. Parque Dickinson.

Hora 20: Ferro Carril vs Gladiador.

Hora 22: Universitario vs Salto Uruguay.

**********

DESDE LAS SANCIONES

El Tribunal para expedirse: Nicolás Rondán (Albión) 1, Johan Machado (Albión) 1, Gabriel Godoy (Tigre) 3, Jorge Pintos (Sud América) 1, Efrain Vargas (Sud América) 2 y José Enrique Maglio (Fénix) 1. Con destino al Tribunal, quienes fueron expulsados: Matías Rosas y Kévin Do Santos (Fénix), Hugo López (Sud América), Martín Barreto DT de Hindú, Facundo Gallo (Arsenal), Edinson Adalid (Hindú), Fernando Píriz DT de Hindú, Miguel Torres (Almagro), Matías Jubin (Chaná).

**********

FÚTBOL FEMENINO: EL ESTRENO PARA CEIBAL Y NACIONAL EN OFI

Desde el DT Alfredo Javier a EL PUEBLO, el informe total. Ceibal y Nacional, jugarán el sábado a las 17 horas en el Parque Rufino Araújo, por la primera fecha de la serie «A», que ambos equipos salteños comparten con Nacional de Artigas y Lavalleja de Rivera. Es la 17º Copa Nacional a nivel de Fútbol Femenino que se pone en marcha.

JUGANDO POR EL SUPER SENIOR

En tanto la Liga Super Senior, no desarrolló su sesión habitual de los martes. Simplemente que desde los neutrales se ratificó la fecha suspendida el pasado domingo. Los mismos partidos y los mismos escenarios. En el caso de la categoría sub 23 de la «B», dejada sin efecto el pasado lunes, se transfiere para el lunes próximo.

CON UNIVERSITARIO JUGANDO

Se trata de la serie «B» del Campeonato del Interior. Con todas las fechas resueltas.

1era fecha- Amanecer-Laureles; Universitario-Bella Vista.

2da fecha- Laureles-Bella Vista; Amanecer-Universitario.

3era fecha- Universitario-Laureles; Bella Vista-Amanecer.

4ta fecha- Bella Vista- Universitario; Laureles-Amanecer.

5ta fecha- Laureles-Universitario; Amanecer-Bella Vista.

6ta fecha- Universitario-Amanecer; Bella Vista-Laureles.