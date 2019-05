Sanciones: 5 a Torres. 4 a Jubin

Será la primera vez en la temporada que Gladiador y El Tanque compartirán una doble jornada en campo de juego del Barrio Artigas. El hecho es que ayer a la noche, El Tanque optó por el escenario de Gladiador para su partido ante San Eugenio. Se lo lleva al puntero a su comarca, en el partido más saliente. En tanto se registrará doblete de partidos de la divisional en el Parque Humberto Forti, teniendo en cuenta que Ferro Carril y Universitario permanecerán al margen en el fin de semana que viene, por sus compromisos en el Torneo de OFI. Subrayable en el caso de la «B»: hasta el momento registra un superávit de $ 43.000.

En definitiva, la cartelera «A» y «B» resuelta. Solo es del caso pasar revista total.

********

PARQUE DICKINSON

Hora 13.30′- Dublin Central vs Arsenal.

Hora 15.30′- Salto Nuevo vs Saladero.

CANCHA DE NACIONAL

Hora 13.30′- Hindú vs Albion.

Hora 15.30′- Salto Uruguay vs Nacional.

PARQUE RUFINO ARAÚJO

Hora 13.30′- Almagro vs Santa Rosa.

Hora 15.30′- Progreso vs Deportivo Artigas.

CANCHA DE GLADIADOR

Hora 13.30′- El Tanque vs San Eugenio.

Hora 15.30′- Gladiador vs Libertad.

PARQUE HUMBERTO FORTI

Hora 13.30′- Fénix vs Tigre.

Hora 15.30′- Chaná vs Sud América.

MIÉRCOLES 5 DE JUNIO

Parque Ernesto Dickinson.

Hora 20: Ferro Carril vs Ceibal.

Hora 22: River Plate vs Universitario.

**********

DE PENA EN PENA

Ayer a la noche en la sesión de la «B», promulgación de estas sanciones a tener en cuenta: Nicolás Martínez y Edinson Adalid (Hindú) 1, Fernando Píriz DT de Sud 15 de Dublín, 1, Kévin Dos Santos (Fénix) 3, Matías Da Rosa (Fénix) 1, Hugo López (S. América) 1, Martín Barreto DT de Hindú, 2, Facundo Gallo (Arsenal) 1. Miguel Torres (Almagro) 5 y Matías Jubin (4).

EN SUB 20

Con la fecha que pasó y estos resultados: Arsenal 7 Hindú 2, Fénix 1 Albion 1, Sud América 6 Chaná 4, Tigre 3 El Tanque 1, Almagro 1 Santa Rosa 0 y San Eugenio 2 Dublin Central 1.

*******

SUDAMERICANA: LOS DOS PARA AFUERA

Amargo martes para equipos uruguayos en la nueva fase de la Copa Sudamericana. Caracas 2 Liverpool 0 y Colón de Santa Fe 3 River Plate 1. Hoy a las 19.15′ en el Campeón del Siglo, Peñarol y Deportivo Cali. En Colombia fue 1-1. En el Mundial sub 20, Argentina batió a Portugal 2 a 0 y clasificó.