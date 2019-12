Domingo de Fútbol Sala. Hoy será en Ferro Carril, de acuerdo a la programación establecida. La propuesta incluirá un total de tres partidos. A la hora 19, el turno de Salto Grande vs Progreso (Divisional «B»). Hora 20.30′- Dublín Central vs Bohanes (Divisional «B»). Hora 22: Saladero vs Tigre (Divisional «A»). Ayer se jugaban partidos por la quinta fecha, tanto a nivel de la «A» como de la «B». Son los últimos partidos antes de la tregua de fin de año.