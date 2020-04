Carne aviar será destinada a comedores del interior en el marco de la emergencia por la pandemia Covid 19.

Este proyecto surge de la solidaridad de privados y no interfiere con los canales habituales de compras del estado que se siguen cumpliendo de acuerdo con la normativa vigente.

El proyecto solidario es una iniciativa de productores y plantas de faena avícolas, que donarán gallinas ponedoras en etapa final de producción, aportando las plantas la faena y gran parte de la distribución en el interior del país.

INAC se encuentra colaborando en la nueva demanda de proteína animal que se presenta en el marco de la situación de emergencia, articulando con los actores que donarán productos alimentarios a los comedores a través del Instituto Nacional de Alimentación, INDA.

En el marco de este plan, se hará llegar el producto a comedores de 17 departamentos- por ahora no se incluye Soriano-, destinado a hogares estudiantiles, de ancianos y de adolescentes y a ollas populares a través de los Centros de Coordinadores de Emergencia Departamentales CECOED.

La carne aviar donada llegará en fundas de 20 kilogramos y cumple con las exigencias sanitarias y documentales correspondientes. INAC coordina la logística de distribución y monitorea las entregas que se cumplen en un comedor por departamento.

Todas las intendencias municipales están incorporadas en el plan, con excepción de Montevideo y Soriano que aún no se han sumado al plan y las coordinaciones se realizan con el sector privado aviar e INDA.

Durante la primera semana se entregarán unos 5.500 kilogramos del producto.

Se estima que se estarán cubriendo entre 25 mil y 35 mil aportes alimentarios semanales incrementales. Fuente: INAC