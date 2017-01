Wáshington – Con un discurso de corte netamente nacionalista y populista Donald Trump se convirtió ayer en 45º presidente de los Estados Unidos. Trump arremetió frontalmente contra algunos aspectos de la política de Obama, presente en la transmisión del mando y a quien agradeció la forma y los detalles de dicha transmisión, pero afirmó que un grupo de políticos de Washington se habían enriquecido en los últimos años a costo del pueblo, que vio

perderse los empleos y caer la producción nacional.

En su discurso que duró sólo 17 minutos, Trump eludió los temas más polémicos de su campaña electoral, como la conformación de un muro que separe a los Estados Unidos de México.

En la ceremonia inaugural, momento solemne en el que los nuevos presidentes suelen lanzar un mensaje de unidad, el republicano Trump arremetió contra las élites de Washington, se postuló como representante de los perdedores de la globalización y prometió colocar el eslogan América primero en el centro de sus políticas. Trump es Trump, y no cambiará como presidente.

Trump no habló en términos de izquierda y derecha, y eludió las propuestas más ideológicas, como la construcción del muro o la revocación de la reforma sanitaria del presidente Barack Obama. Articuló, con su lenguaje de frases breves y eslóganes memorables, una visión que oponía el pueblo contra las élites, y la nación contra el extranjero.

“Los olvidados y olvidadas de nuestros país dejarán de estar olvidados”, dijo el republicano Trump, en un discurso de 15 minutos muy parecido a la versión más extrema de los que pronunciaba en la campaña electoral que le dio la victoria el 8 de noviembre ante la demócrata Hillary Clinton. “Nunca volveréis a ser ignorados”.

Rodeado de los máximos representantes del poder en Washington, entre ellos el expresidente Obama, ante un público escaso comparado con otras ocasiones, Trumpretrató a EE UU como un país en un estado de crimen y caos en el que las élites se han enriquecido y han maquinado a espaldas del pueblo. Al escuchar al nuevo presidente cargando contra “el pequeño grupo que cosecha los premios del Gobierno en la capital de nación mientras el pueblo soporta su coste”, era difícil pensar que las autoridades que le acompañaban ante el Capitolio no se sintieran aludidas.

“Vamos a quitarle el poder a Washington y devolvéroslo a vosotros, el pueblo americano”, comenzó. “El 20 de enero de 2017 será recordado como el día en que el pueblo se convirtió de nuevo en el gobernante de la nación”, añadió.

“Hemos defendido las fronteras de otras naciones al tiempo que rechazábamos defender las nuestras, y hemos gastado miles de millones de dólares en otros países mientras la infraestructura americana se deterioraba y declinaba. Hemos hecho ricos a otros países mientras la riqueza, la fuerza y la confianza en nuestro país desaparecía del horizonte”, dijo. “A partir de ahora, será América primero. Cada decisión que tomemos en comercio, impuestos, inmigración, asuntos exteriores se tomará en beneficio de los trabajadores americanos y de las familias americanas”.

El America first, o América primero, refleja el proteccionismo de la nueva Administración pero también tiene resonancias pasadas. America first era el eslogan de los filonazis y antisemitas estadounidenses contrarios a la entrada de EE UU en la Segunda Guerra Mundial. La breve referencia en el discurso a las alianzas internacionales, que Trump ha cuestionado, la usó para decir que estas debían ampliarse y servir para “erradicar el terrorismo islámico radical completamente de la faz de la tierra”.

LAS PRINCIPALES

AFIRMACIONES

El discurso de toma de posesión de Donald Trump como 45º presidente de EE UU ha reunido y amplificado las ideas fuerza en las que se apoyó para ganar la carrera hacia la Casa Blanca: devolver el poder a “la gente” y anteponer los intereses de Estados Unidos ante todo lo demás. Estas son las frases más significativas:

“Los ciudadanos de EE UU nos hemos unido en un esfuerzo nacional para reconstruir nuestro país y para devolver nuestras promesas a toda nuestra gente”.

“No estamos meramente transfiriendo el poder de una a otra Administración o de un partido a otro, sino que los transferimos desde Washington DC y se lo devolvemos al pueblo”.

Los políticos han prosperado, pero los trabajos se han ido y las fábricas han cerrado. El ‘establishment’ se ha protegido a sí mismo, pero no a los ciudadanos del país”.

“Los hombres y mujeres olvidados de este país no serán olvidados nunca más”.

“A partir de ahora una nueva visión va a gobernar nuestra tierra: Estados Unidos primero”.

“Cuando uno abre su corazón al patriotismo, no queda sitio para los prejuicios. La Biblia nos dice: ‘Qué bueno y placentero es que el pueblo de Dios viva unido”.

“Toda decisión sobre comercio, impuestos inmigración y asuntos exteriores se tomará para beneficiar a los trabajadores y las familias de Estados Unidos”.

“Estaremos protegidos por los grandes hombres y mujeres de nuestro Ejército, por las fuerzas de seguridad y, lo más importante, estamos protegidos por Dios”.

“Estamos ante el nacimiento de un nuevo milenio, listos para descifrar los misterios del espacio, para librar a la Tierra de las miserias de la enfermedad, y aprovechar la industria y la tecnología del mañana”.

“Pelearé por vosotros con todo mi aliento y nunca jamás os decepcionaré”.

“Recuperaremos nuestros trabajos. Recuperaremos nuestras fronteras. Recuperaremos nuestra riqueza. Y recuperaremos nuestros sueños”.

“Seguiremos dos simples reglas: comprar productos de EE UU y contratar estadounidenses”.

“Vamos a hacer a Estados Unidos fuerte de nuevo, lo vamos a hacer rico, orgulloso, seguro y, juntos, lo vamos a hacer grande de nuevo”.