Presentando a Claudio Adrián Heredia Principal de “Todo Juegos”

Nuestro servicio en “Todo Juegos”, está dirigido a un amplio público, como son los niños, adolescente y mayores en diferentes eventos, con una variada actividad, ya sea en cumpleaños, bodas u otro tipo de evento.

Lo llevamos a cabo en hogares, empresas, diferentes instituciones públicas y privadas como CAIF, Escuelas, INAU, Clubes deportivos y otros, por el hecho de contar con accesorios que hacen placentero el encuentro.

Como es el caso de alquiler de mobiliario, gazebos, carpas inflables, mantelería y vajilla. Castillos y Camas elásticas, Pool, Escaladores, Futbolitos, Mesas de ping pong, Tejo, Toro mecánico y mucho más.

Incorporando hace muy poco tiempo, un Giroscopio de doble butaca.

Así como máquina de algodón de azúcar, máquinas de pop, freidora de papas, pancheras, etc.

¿Cuándo fueron tus inicios?

En al año 2010. Aprendiendo, con algunos golpes, pero también con muchas satisfacciones.

¿Los estudios que has realizado, se relacionan con tu actividad laboral?

Desde hace muchos años, me desempeño en ANEP, Escuela N° 8 y el afecto que siento por los niños, me hace considerarme un privilegiado de contar con éste trato hoy en los eventos. De allí nace un poco esta actividad.

¿Por qué te decides por la tarea en este rubro?

De ese contacto permanente con los niños, fue naciendo un poco el entusiasmo de instalarme con una fábrica de juegos de hierro para niños, como hamacas, toboganes, calesitas y mucho más, para escuelas y colegios.

Para luego volcarme a brindar el servicio en fiestas y eventos, con todo lo que hoy contamos. Incluso el nombre de la empresa nace con la fábrica de juegos.

El nuestro es un emprendimiento familiar, donde trabaja mi esposa Mary y mis hijas, una de ellas también, muy relacionada con los niños, ya que es Educadora Preescolar.

Dependiendo de ti, ¿qué cambios realizarías en la empresa?

Siempre contamos con la expectativa de continuar implementando, con nuevos desafíos, siempre.

¿Qué ha significado independizarte con un negocio propio?

Es que nos sentimos tan acostumbrados al contacto con los niños, que se nos ha transformado en un placer elegir esta actividad.

¿Si surgieran nuevas oportunidades laborales, que decisión tomarías?

Cambiar esta actividad, nos va a resultar muy difícil.

Cuando uno se encariña y siente placer por lo que hace, ya parte más de lo emocional, que de la misma economía.

Muchas veces, realizamos eventos solidarios, nos sentimos muy satisfechos y eso significa que uno ama lo que hace.

Lo que si me han planteado, es anexar una actividad paralela.

Pero cambiarlo no, porque es una pasión.

Y además, hoy ya conocemos y estamos entregados a ésta actividad.

Nuestro contacto por contrataciones:

Tel: 47351826 –

Cels: 091216138 – 096185461.